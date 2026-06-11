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Barandika reaparece con derrota en el Master Series de Mungia

Barandika-Master-Mungia
18:00 - 20:00

Barandika reaparece en el Master Series de Mungia tras su lesión en el codo. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Barandika-Zabalak bi jokotan galdu dute Goixerri-Lekerikaren aurka Mungiako Master Series txapelketan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Tras casi cinco meses de la grave lesión que se produjo en el codo, el delantero de Gernika ha retomado esta tarde la actividad. Ha reaparecido en Mungia, junto con Zabala, que se han enfrentado a Goixerri y Lekerika. Barandika y Zabala han perdido en dos sets (9-15 y 14-15).

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