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Cartel de auténtico lujo para el Grand Slam de Markina-Xemein, que comienza este domingo

Markina-Xemein-Jai-Alai-Grand-Slam-presentacion
18:00 - 20:00
Presentación del Grand Slam de Markina-Xemein. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Markina-Xemeingo Grand Slamaren aurkezpena
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KIROLAK EITB

Última actualización

El  torneo finalizará el 16 de julio, día del Carmen, festividad en la localidad vizcaína. El resto de las jornadas se jugarán los viernes, a partir de las 19:00 horas. En categoría masculina participarán seis parejas, y en el Master Series femenino cuatro parejas buscarán la txapela.

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Txanika-Argoitia y Bixente-Oyhenard se medirán en la final del Grand Slam de Donostia

En el primer partido, Txanika y Argoitia se han impuesto en el desempate a Erik y Aratz. En el primer set han caído 10-15, en el segundo se han impuesto 15-13, y en el desempate, 5-3. En el segundo duelo, Bixente y Oihenard también han necesitado tres sets ante Urrutia y Eki. 10-15, 15-10 y 5-2 ha sido el resultado final. Por lo tanto, la final del Gran Slam ya está definida.
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