CESTA PUNTA

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Mungia Master Series, del 11 al 25 de junio

Mungia Master Series - aurkezpena
18:00 - 20:00

Presentación del Mungia Master Series. Imagen: ERAMAN!

Euskaraz irakurri: Mungia Master Series zesta-punta txapelketa, ekainaren 11tik 25era
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este lunes se ha presentado el torneo de cesta punta Mungia Master Series. Mungia recibirá por primera vez un duelo de la Liga Jai Alai. Se jugará del 11 al 25 de junio, todos los jueves.

Cesta punta Jai Alai League

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