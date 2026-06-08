Mungia Master Series, del 11 al 25 de junio
Este lunes se ha presentado el torneo de cesta punta Mungia Master Series. Mungia recibirá por primera vez un duelo de la Liga Jai Alai. Se jugará del 11 al 25 de junio, todos los jueves.
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Txanika-Argoitia y Bixente-Oyhenard se medirán en la final del Grand Slam de Donostia
En el primer partido, Txanika y Argoitia se han impuesto en el desempate a Erik y Aratz. En el primer set han caído 10-15, en el segundo se han impuesto 15-13, y en el desempate, 5-3. En el segundo duelo, Bixente y Oihenard también han necesitado tres sets ante Urrutia y Eki. 10-15, 15-10 y 5-2 ha sido el resultado final. Por lo tanto, la final del Gran Slam ya está definida.
Urreisti, campeón del Individual
Eñaut Urreisti es el nuevo campeón del Individual de cesta punta 2026 tras derrotar en la final disputada en Berritxu a Ludovic Laduche por 6-12 y 8-12 en un duro partido en el que al final se ha decidido en dos sets.
Eñaut Urreisti y Thibault Basque, campeones del All Star de San Juan de Luz
En la final disputada en formato quiniela, la pareja Urreisti-Basque ha sumado 34 puntos, Tambourindeguy-Oyhenard 24, Bixente-Atain 12 y Erkiaga-Gorka 11.
Erika Mugartegi y Maialen Aldazabal se imponen en el All Star de San Juan de Luz
En la final disputada en formato quiniela, la pareja Erika-Maialen ha sumado 43 puntos en 45 minutos, Helena-Oaia 20, Pape-Lizardi 14 y Laugie-Mercadie 11.
Final inédita: Urreisti y Laduche pelearán por el Individual
Eñaut Urreisti y Ludovic Laduche disputarán el sábado 2 de mayo una final inédita del Individual de cesta-punta en Berriatua, tras eliminar respectivamente al campeón Aritz Erkiaga y al favorito Johan Sorozabal.
Bixente-Atain y Erkiaga-Gorka, y Pape-Lizardi y Laugié-Mercadié, a la final del All Star de Donibane Lohizune
En las quinielas de este martes, han sido las mejores parejas, y, de esa forma, se han hecho con el billete para las finales, que tendrán lugar el próximo martes, 28 de abril.
Erkiaga logra avanzar en el Campeonato Individual tras un sufrido partido
Aritz Erkiaga se impuso a Julen Basterra "Txanika" en el primer partido del Campeonato Individual de Cesta Punta disputado en Mendibarren de Berriatua. Aunque fue un partido vivo y sufrido, logró la victoria en tres juegos (6-12, 12-6 y 5-3). Johan, por su parte, ganó al Libois en dos juegos por 12-8 y 12-10.
Un grupo de mariachis canta a Imanol López, en su despedida: “Sigo siendo el rey”
En el frontón Aitzuri, en Zumaia, minutos después de que Imanol López haya dicho adiós a la cesta punta profesional, el gran protagonista de la jornada ha recibido una sorpresa: unos mariachis le han dedicado “El rey”, que él también ha cantado al completo.
Imanol López, emocionado, en su despedida: “Que siga esta ola de este bonito deporte, que merece la pena"
El zaguero de Zumaia ha agradecido "a todos, de corazón, este momento, especialmente a mi familia". "Para mí ha sido un orgullo dedicarme durante tantos años a este deporte", ha agregado en su discurso de despedida.