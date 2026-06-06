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Txanika-Argoitia y Bixente-Oyhenard se medirán en la final del Grand Slam de Donostia

Grand Slam Donostia
18:00 - 20:00
Las dos parejas finalistas. Montaje: EITB
Euskaraz irakurri: Txanika-Argoitiak eta Bixente-Oyhenardek neurtuko dituzte indarrak Donostiako Grand Slameko finalean
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KIROLAK EITB

Última actualización

En el primer partido, Txanika y Argoitia se han impuesto en el desempate a Erik y Aratz. En el primer set han caído 10-15, en el segundo se han impuesto 15-13, y en el desempate, 5-3. En el segundo duelo, Bixente y Oihenard también han necesitado tres sets ante Urrutia y Eki. 10-15, 15-10 y 5-2 ha sido el resultado final.  Por lo tanto, la final del Gran Slam ya está definida.

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