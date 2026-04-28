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Erika Mugartegi y Maialen Aldazabal se imponen en el All Star de San Juan de Luz

Donibane-Lohizune-All-Star-Erika-Maialen-txapeldun
18:00 - 20:00
La pareja Erika-Maialen ha ganado el All Star de San Juan de Luz. Imagen. EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Erika Mugartegi eta Maialen Aldazabal nagusitu dira Donibane Lohizuneko All Starren
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KIROLAK EITB

Última actualización

En la final disputada en formato quiniela, la pareja Erika-Maialen ha sumado 43 puntos en 45 minutos, Helena-Oaia 20, Pape-Lizardi 14 y Laugie-Mercadie 11.

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