Erkiaga y López han comezado la final imparables con un parcial de 10-0. La veterana pareja ha sido un vendaval, pero Olharan ha conseguido romper la racha inicial con su primer tanto. El delantero de Pau y el zaguero de Gernika se han ido directamente al cestaño para cambiar de pelota.

Después, ambos han conseguido más que maquillar el marcador, al inquietar al mago de Ispaster y al gigante de Zumaia cuando ya parecía imposible. Con el 14-5 parecía perdido el juego, pero se han acercado hasta el 14-12. Finalmente, Olharan y Lekerika no han podido remontar un set que se les había puesto muy cuesta arriba y se lo han adjudicado Erkiaga y López (15-12).

El segundo juego ha sido muy distinto, muy igualado desde el principio. Erkiaga ha estado más incómodo en la cancha y López no ha podido mandar. Así las cosas, Olharan y Erkiaga se han ido al descanso por delante en el marcador (6-8). Sin embargo, tras el descanso, el de Ispaster y el de Zumaia han conseguido igualar el juego y ponerse por delante (11-8). El delantero de Pau y el zaguero de Gernika no se han rendido y han seguido peleando. Pero Erkiaga y López no estaban para perdonar y han hecho valer su veteranía en los tantos finales para llevarse la txapela (15-10).