Imanol López, acompañado de Erkiaga, campeón en su despedida
Aritz Erkiaga e Imanol López han ganado la final en dos sets (15-12 y 15-10) a Jean Olharan y Unai Lekerika, en el último partido del gran zaguero de Zumaia. En la final femenina, Elaia Gogenola y Frida Watkins se han impuesto en tres juegos (15-9, 11-15 y 5-2).
Aritz Erkiaga e Imanol López se han hecho con el torneo Zumaia Master Series tras ganar en la final a Jean Olharan y Unai Lekerika en dos sets (15-12 y 15-10). Así, López ha puesto el broche de oro a su carrera conquistando la última txapela en su pueblo, Zumaia, el día de San Telmo.
Erkiaga y López han comezado la final imparables con un parcial de 10-0. La veterana pareja ha sido un vendaval, pero Olharan ha conseguido romper la racha inicial con su primer tanto. El delantero de Pau y el zaguero de Gernika se han ido directamente al cestaño para cambiar de pelota.
Después, ambos han conseguido más que maquillar el marcador, al inquietar al mago de Ispaster y al gigante de Zumaia cuando ya parecía imposible. Con el 14-5 parecía perdido el juego, pero se han acercado hasta el 14-12. Finalmente, Olharan y Lekerika no han podido remontar un set que se les había puesto muy cuesta arriba y se lo han adjudicado Erkiaga y López (15-12).
El segundo juego ha sido muy distinto, muy igualado desde el principio. Erkiaga ha estado más incómodo en la cancha y López no ha podido mandar. Así las cosas, Olharan y Erkiaga se han ido al descanso por delante en el marcador (6-8). Sin embargo, tras el descanso, el de Ispaster y el de Zumaia han conseguido igualar el juego y ponerse por delante (11-8). El delantero de Pau y el zaguero de Gernika no se han rendido y han seguido peleando. Pero Erkiaga y López no estaban para perdonar y han hecho valer su veteranía en los tantos finales para llevarse la txapela (15-10).
Elaia y Frida, campeonas
En la final femenina, Elaia Gogenola y Frida Watkins se han llevado la txapela en tres juegos (15-9, 11-15 y 5-2) tras derrotar a Ihart Arakistain y Maialen Aldazabal.
Elaia y Frida no han saltado bien a la cancha y han dado un mal comienzo al choque. Ihart y Maialen han aprovechado el mal comienzo de sus rivales y han puesto un 0-4 en el marcador. Sin embargo, la delantera de Berriatua y la zaguera de Zumaia han reaccionado y han logrado primero el empate a seis para después ir al descanso del juego por delante en el marcador (8-6).
En el segundo set, tras cuatro empates en el marcador en el primer cuarto del juego, Elaia y Frida han vuelto a coger el bastón de mando y se han ido por delante al descanso (8-5). Tras el receso, cuando parecía que iban a ganar la final en dos juegos, ha venido la reacción de la delantera de Sopela y de la zaguera de Berriatua, que se han ido directamente del 9-7 al 10-14 y han logrado imponerse en el juego (11-15), forzando el tercer set.
En el último y decisivo juego, tras el empate inicial, Elaia y Frida han puesto el 4-1 en un abrir y cerrar de ojos. Ihart y Maialen han logrado hacer un tanto más, pero no impedir la victoria de sus rivales (5-2).
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