Olharan-Lekerika eta Ihart-Maialen, Zumaiako Master Serieseko finalera

18:00 - 20:00
Harmailetan giro ederra zela jokatu ziren atzo Zumaiako Master Serieseko finalerdiak eta Ihart-Maialen eta Olharan-Lekerika bikoteak atera dira garaile bi jokotan. Olharanek eta Lekerikak 13-15 eta 11-15 hartu zituzten mendean Urreisti eta Uranga. Ihart eta Maialen 15-13 eta 15-5 nagusitu zitzaizkien Sorozabali eta Eneritzi.

Jai Alai League Eñaut Urreisti Emakume kirolariak Unai Lekerika Jean Olharan Pilota Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X