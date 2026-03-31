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Olharan-Lekerika e Ihart-Maialen, a la final del Master Series de Zumaia

Zumaia-Master-Series-primeras-semifinales
18:00 - 20:00
Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Olharan-Lekerika eta Ihart-Maialen bikoteek Zumaiako Master Serieseko finalerako txartela lortu dute
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EITB

Última actualización

Con un gran ambiente en las gradas se disputaron ayer las semifinales del Master Series de Zumaia y las parejas Ihart-Maialen y Olharan-Lekerika han sido las vencedoras en dos juegos. Olharan y Lekerika se impusieron por 13-15 y 11-15 a Urreisti y Uranga, mientras que Ihart y Maialen se impusieron por 15-13 y 15-5 a Sorozabal y Eneritz.

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