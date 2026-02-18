Jai Alai League
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

AEBko zaleek gustura hartu dute Biscayne Cupek goi-mailako zesta-puntaz gozatzeko eman dien aukera

combo-Biscayne-Cup-Dania-Jai-Alai-seguidores
18:00 - 20:00
Daniako (Florida) Jai Alai pilotalekuan bildutako zaleetako bi. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Erkiaga-Lopez, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka eta Zulaika-Ubilla bikoteak lehiatzen ari dira Biscayne Cupen bigarren edizioan, Floridako (AEB) Grand Slamean.

Biscayne Cup 2026, sei bikote eta Jai Alai Leagueko 2.000 puntu jokoan
Martxan da Biscayne Cup Grand Slama, Floridako Dania hirian
Zesta-punta Biscayne Cup Ludovic Laduche Thibault Basque Imanol López Aritz Erkiaga Alex Goitia Eñaut Urreisti Unai Lekerika Ion Ibarluzea Johan Sorozabal Gorka Sorozabal Jai Alai League

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X