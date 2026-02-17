Biscayne Cupen bigarren edizioa, sei bikote eta Ligako 2.000 puntu jokoan
Erkiaga-Lopez, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka eta Zulaika-Ubilla bikoteak lehiatuko dira Floridako (AEB) Grand Slamean, eta EITBk txapelketaren informazioa emango du bertatik bertara.
Biscayne Cupen bigarren edizioa Dania Jai Alain (Florida, AEB) egingo dute datozen egunetan, eta aurten Grand Slam mailako txapelketa izango da, Jai Alai League Liga profesionalaren barruan. Horrela, bikote irabazleak 2.000 puntu eskuratuko ditu, Ligako sailkapenera begira. EITBk txapelketaren informazioa emango du bertatik bertara. Horrez gain, txapelketaren laburpen dokumentala plazaratuko du martxoaren 2an.
Erkiaga-Lopez, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka eta Zulaika-Ubilla bikoteak lehiatuko dira Biscayne Cupen.
Sorozabal anaiek Danian bertan lortu dute Biscaynen sailkatzea. Aurrekanporaketa gisa balio duen Daniako barne-txapelketa irabazi zuten. Zulaika eta Ubilla pilotariak Danian jokatutakoak dira. Aurrelari donostiarrak eta atzelari markinarrak Magic Cityko World Super Court txapelketa irabazi dute eta pilotaleku horren ordezkari gisa jokatuko dute Biscayne Cup.
Jai Alai Leagueak 2024-25 denboraldian eman zuen Estatu Batuetara lehen jauzia, eta bigarren edizioan, Grand Slam edo kategoria goreneko txapelketa izango da. Bikote eta partida gehiago, Daniako kantxa historikoan. Biscayne Cupean gaur egungo pilotari onenek jokatuko dute. Hamabi parte-hartzaileetatik hamar Winter Serieseko puntistak dira.
Bigarren edizio honetan, Master izatetik (4 bikote) Grand Slam izatera (6 bikote) pasako da Biscayne Cup. Zale amerikarrek Imanol Lopez atzelari handiari agur esateko aukera izango dute. Zumaiarrak Danian hasi zuen AEBko bere ibilbidea, eta bertan emango ditu azken pilotakadak.
Zure interesekoa izan daiteke
Zesta-puntaren profesionalizaziorantz urrats berria: “Pole Performance” proiektua
Zesta-puntari profesionaltasun handiagoa emateko, “Pole Performance” proiektua aurkeztu dute Donibane Lohizunen. Ekimena goi-mailako entrenamenduetan oinarritzen da, eta puntistei arlo fisikoan, teknikoan, taktikoan eta mentalean prestakuntza eskaintzea du helburu.
Ihart eta Arai Berriatuko Master Serieseko finalean dira, Erika eta Alize mendean hartuta
Jai Alai Ligako lehen neurketan, Ihartek eta Araiek Erika eta Alize garaitu dituzte (11-15 eta 8-15), eta Berriatuko Master Serieseko finalerako sailkatu dira. Datorren ostiralean jokatuko da bigarren finalerdia: Lur eta Maia Elaiaren eta Eneritzen aurka arituko dira.
Emakumezkoen Jai Alai Ligaren bigarren edizioa aurkeztu dute Berriatuan
Bigarren edizioa izango da aurtengoa, eta iaz bezala, Berriatuan hasiko da txapelketa. Emakume gehiagok hartuko dute parte, gaurko aurkezpenean azaldutakoaren arabera.
Barandika eta Lekerika Pauko Gabonetako Txapelketako finalerako sailkatu dira
Barandikak eta Lekerikak Pauko Gabonetako Torneoko finala jokatuko dute ostiral honetan, atzoko finalerdian Urreisti eta Portet bi setetan (15-12 eta 15-10) garaitu ondoren. Finalean Olharan eta Minvielle izango dituzte aurkari, eta omenaldi kutsua izango du, Biarnoko Saliesekoaren azken partida izango baita.
Atain Jai Alai Leagueko txapelketa ofizialak jokatzen hasiko da
Gorka Mugartegi "Atain" atzelaria, Eraman! enpresak "afizionatu mailako nabarmenena" bezala definitzen duena, Daniako (Estatu Batuak) denboraldia amaitzean puntista onenen aurka lehiatuko da, otsailaren amaieran.
EITBk Jai Alai Play aurkeztu du, puntisten pare sentitzeko jokoa
Erabiltzaileok, xistera birtuala eskuan hartuta, pilotalekuetako zirrara sentitzeko moduan izango dira. Gainera, QR bidez, eitb.eus atariaren bitartez, norberak bere bideoa eskuratzeko aukera izango du.
Barandikak eta Lekerikak irabazi dute Durangoko Master Seriesa
Barandikak eta Lekerikak irabazi dute Durangoko Master Seriesa, Urreisti eta Zabala bi setetan menderatuta (15-11 eta 8-15). Jai Alai Ligaren denboraldi berriko lehen txapela eskuratu dute Durangoko Ezkurdi Jai Alai frontoian.
Barandika-Lekerika eta Urreisti-Zabala bikoteak, Durango Master Serieseko finalera
Kostata lortu zuten bi bikoteek Durango Master Serieseko finalerako txartela; izan ere, bi finalaurrekoetan hirugarren seta jokatu behar izan zuten neurketak erabakitzeko. Azkenean, Barandikak eta Lekerikak Erkiaga eta Del Rio menderatu zituzten; Urreistik eta Zabalak, ordea, Olharan eta Ibarluzea.
Durangoko Master Seriesarekin abiatuko da Jai Alai Ligaren denboraldi berria
Lau bikote lehiatuko dira aurten Durango Master Series txapelketan. Datorren astelehenean hasiko da, eta finala urriaren 13an jokatuko dute. Aurkezpena egin dute ostegun honetan, Durangon.