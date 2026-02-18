Jai Alai League
Aficionados de EE. UU. acogen con agrado la oportunidad que les brinda la Biscayne Cup de disfrutar de la cesta punta

Dos de los aficionados reunidos en el frontón de Dania Jai Alai (Florida). Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: AEBko zaleek gustura hartu dute Biscayne Cupek goi-mailako zesta-puntaz gozatzeko eman dien aukera
EITB

Las parejas Erkiaga-López, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka y Zulaika-Ubilla compiten estos días en la segunda edición de la Biscayne Cup, en el Grand Slam de Florida (EE. UU).

