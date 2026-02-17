La segunda edición de la Biscayne Cup, que se celebrará en los próximos días en Dania Jai Alai (Florida, Estados Unidos), será este año de categoría Grand Slam dentro de la Liga Profesional Jai Alai League, con lo que la pareja ganadora obtendrá 2000 puntos de cara a la clasificación de dicha liga. EITB informará de la competición, además de ofrecer un resumen documental del torneo el 2 de marzo.

Erkiaga-López, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka y Zulaika-Ubilla serán las parejas que competirán en la segunda edición de la Biscayne Cup.

Los hermanos Sorozabal lograron su clasificación para la Biscayne Cup en Dania. Ambos ganaron el torneo que sirve de ronda previa. Por su parte, los puntistas Zulaika y Ubilla son habituales en Dania. El delantero donostiarra y el zaguero markinarra han ganado el World Super Court de Magic City, y disputarán la Biscayne Cup como representantes de ese frontón.

La Jai Alai League dio el primer salto a Estados Unidos en la temporada 2024-25 y en la segunda edición, habrá Grand Slam o torneo de máxima categoría. Más parejas y partidos, en la histórica cancha de Florida. En la Biscayne Cup jugarán los mejores pelotaris de la actualidad. 10 de los 12 participantes son puntistas del Winter Series.

En esta segunda edición, la Biscayne Cup pasará de Master (4 parejas) a Grand Slam (6 parejas). Además, los aficionados americanos tendrán la oportunidad de despedirse del gran zaguero Imanol López. El zumaiarra inició su carrera en EEUU en Dania, donde dará sus últimos pelotazos.