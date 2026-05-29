Urreisti y Basque se clasifican para la final de la Iron Cup
Eñaut Urreisti y Thibault Basque disputarán la final de la Iron Cup ante Goitia y Gorka tras derrotar en semifinales a Eñaut Astelarra y Unai Lekerika (15-13 y 15-8). El primer set ha sido muy disputado, pero en el segundo la pareja vencedora ha mandado con más facilidad.
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Elaia y Eneritz serán las rivales de Ihart y Arai en la final de la Iron Cup
Elaia y Eneritz serán las rivales de Ihart y Arai en la final de la Iron Cup tras imponerse en dos sets por 15-10 y 15-14 a Maite y Maialen. Ha sido una semifinal muy igualada, pero finalmente se ha decantado por detalles en favor de Elaia y Eneritz.
Goitia y Gorka pasan con clara superioridad a la final de la Iron Cup
Alex Goitia y Gorka Sorozabal han logrado el pase a la final de la Iron Cup tras derrotar a Johan y Atain por 11-15 y 6-15. El primer set ha sido disputado, pero en el segundo los vencedores no han dado opción a sus rivales.
Ihart y Arai, primeras finalistas de la Iron Cup
Ihart Arakistain y Arai Lejardi se han clasificado para la final de la Iron Cup, venciendo en semifinales a Lur y Oaia en dos sets (9-15 y 10-15). Los tantos de los inicios de set se les han atragantado, pero en general han llevado las riendas del partido. La semana que viene conocerán a sus rivales.
Astelarra-Lekerika y Goitia-Gorka completan las semifinales de la Iron Cup
En el primer partido, Astelarra y Lekerika han vencido a Libois e Ibarluzea (15-11, 14-15 y 5-2). se enfrentarán a Urreisti y Basque en semifinales. En el segundo, Goitia y Gorka han derrotado en dos sets a Erkiaga y Manci (15-11 y 15-8), y se enfrentarán en semifinales a Johan y Atain.
Urreisti-Basque y Johan-Atain, a semifinales de la Iron Cup
Urreisti y Basque se aseguran el primer puesto del grupo A de la Iron Cup después de vencer a Goitia y Gorka por 8-15 y 13-15. En el grupo B, por su parte, Johan y Atain también se han adjudicado el lugar más alto después de superar con facilidad por 5-15 y 8-15 a Astelarra, que sustituía a Olharan, y Lekerika.
Astelarra sustituirá a Olharan en la Iron Cup de Bilbao
Jean Olharan se pierde la Iron Cup de Bilbao debido a un golpe en la rodilla.
Urreisti y Basque superan a los favoritos Erkiaga y Manci en la primera jornada de la Iron Cup
Lo han hecho con más facilidad de la esperada, 9-15 y 5-15, en el primer partido del grupo A. En el grupo B, Johan y Atain han derrotado por 10-15 y 12-15 a Libois e Ibarluzea.
Tres parejas logran el billete para disputar la Iron Cup que comienza el viernes
Se trata de Ihart-Arai, y Elaia-Eneritz en féminas, y de Libois e Ibarluzea en categoría masculina.
La Iron Cup de Bilbao arranca el 1 de mayo con seis parejas femeninas y masculinas en liza
Premiará con 2000 puntos a la pareja campeona al tratarse de una prueba de máxima categoría de la Jai Alai League. Euskal Telebista ofrecerá en directo todos los partidos a través de ETB1 ON y por streaming.