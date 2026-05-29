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Urreisti y Basque se clasifican para la final de la Iron Cup

Iron Cup Urreisti-Basque
18:00 - 20:00
Urreisti y Basque. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Urreisti eta Basque Iron Cupeko finalera sailkatu dira
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KIROLAK EITB

Última actualización

Eñaut Urreisti y Thibault Basque disputarán la final de la Iron Cup ante Goitia y Gorka tras derrotar en semifinales a Eñaut Astelarra y Unai Lekerika (15-13 y 15-8). El primer set ha sido muy disputado, pero en el segundo la pareja vencedora ha mandado con más facilidad.

Jai Alai League Eñaut Urreisti Iron Cup Cesta punta Thibault Basque

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