WINTER SERIES 2026-2027
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Erkiaga y Lekerika, los únicos puntistas que participarán en las seis ediciones del Winter Series

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18:00 - 20:00
Aritz Erkiaga y Unai Lekerika
Euskaraz irakurri: Erkiaga eta Lekerika, Winter Serieseko sei edizioetan parte hartuko duten puntista bakarrak
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Última actualización

Con la sexta edición del Winter Series a punto de comenzar, Xabier Euzkitze nos da un dato destacable: Aritz Erkiaga y Unai Lekerika son los únicos puntistas que participarán en todas las ediciones. Un dato que destaca la calidad y el alto nivel de ambos.

Unai Lekerika Aritz Erkiaga Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

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