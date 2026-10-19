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Los momentos más significativos de la Eusko Label Winter Series 2025

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Winter Series 2025
18:00 - 20:00
Basque, Johan y Barandika, en el podio de la Eusko Label Winter Series 2025.
Euskaraz irakurri: 2025eko Eusko Label Winter Serieseko une esanguratsuenak
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Última actualización

Con el Eusko Label Winter Series 2026 a la vuelta de la esquina, Ane Muruamendiaraz ha repasado los momentos más significativos del año pasado. Entre ellos, la exclusión de Erkiaga-Ibarluzea de las semifinales, las polémicas con el videoarbitraje y la victoria de Johan-Basque.

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