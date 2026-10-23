La Euskal Selekzioa gana la medalla de oro en cesta punta individual masculina, en el Campeonato del Mundo, al superar en la final a Francia (2-0)

La Euskal Selekzioa se ha proclamado campeona del mundo en cesta punta individual masculina, en el Mundial de pelota vasca que se está disputando en Argentina y Uruguay, y es, además, subcampeona del mundo en cesta punta individual femenina. De esta forma, ha sumado su, por el momento, cuarta medalla de oro en el campeonato este viernes, en Buenos Aires, con la victoria de Aritz Erkiaga en la final que ha disputado ante Francia, a la que ha representado Jean Olharan, en dos sets (15-12 y 15-7); la medalla de plata en el campeonato femenino ha llegado gracias a Helena Barrenetxea, que, en la final, no ha podido con Erika Mugartegi, de la selección de España. España ha ganado en dos sets a la Euskal Selekzioa (15-11 y 15-14).

En este contexto, en la final masculina, la Euskal Selekzioa ha obtenido un triunfo merecido. Aritz Erkiaga era favorito ante Jean Olharan, y el de Ispaster ha ratificado esa condición de favorito, si bien el de Pau ha apretado en el primer set. El 15-12 con que ha finalizado ese primer set ha hecho daño a Olharan, que, en el segundo, no ha podido con Erkiaga. La Euskal Selekzioa ha dominado con claridad en el segundo set, y el triunfo de Aritz Erkiaga ha sido incontestable. Con esta victoria, el puntista vizcaíno redondea un palmarés de leyenda, con un título mundial logrado con la Euskal Selekzioa.