La Euskal Selekzioa gana la medalla de oro en cesta punta individual masculina, en el Campeonato del Mundo, al superar en la final a Francia (2-0)
La Euskal Selekzioa se ha proclamado campeona del mundo en cesta punta individual masculina, en el Mundial de pelota vasca que se está disputando en Argentina y Uruguay, y es, además, subcampeona del mundo en cesta punta individual femenina. De esta forma, ha sumado su, por el momento, cuarta medalla de oro en el campeonato este viernes, en Buenos Aires, con la victoria de Aritz Erkiaga en la final que ha disputado ante Francia, a la que ha representado Jean Olharan, en dos sets (15-12 y 15-7); la medalla de plata en el campeonato femenino ha llegado gracias a Helena Barrenetxea, que, en la final, no ha podido con Erika Mugartegi, de la selección de España. España ha ganado en dos sets a la Euskal Selekzioa (15-11 y 15-14).
En este contexto, en la final masculina, la Euskal Selekzioa ha obtenido un triunfo merecido. Aritz Erkiaga era favorito ante Jean Olharan, y el de Ispaster ha ratificado esa condición de favorito, si bien el de Pau ha apretado en el primer set. El 15-12 con que ha finalizado ese primer set ha hecho daño a Olharan, que, en el segundo, no ha podido con Erkiaga. La Euskal Selekzioa ha dominado con claridad en el segundo set, y el triunfo de Aritz Erkiaga ha sido incontestable. Con esta victoria, el puntista vizcaíno redondea un palmarés de leyenda, con un título mundial logrado con la Euskal Selekzioa.
Final femenina
En la final femenina, la Euskal Selekzioa ha estado representada por Helena Barrenetxea, y la delantera de Durango, pese a no poder ganar, ha firmado un gran partido. España, que se ha hecho con la medalla de oro, ha jugado con Erika Mugartegi, y la de Markina-Xemein ha demostrado que es una excelente puntista; España ha ganado en dos sets, por 15-11 y 15-14, y la Euskal Selekzioa ha conseguido, así, la medalla de plata.
En el primer set, Barrenetxea ha puesto en dificultades a Mugartegi; España ha llevado el mando en el marcador, pero siempre con la Euskal Selekzioa cerca. El 15-11 con que ha concluido ese set ha sido el preludio de un segundo en el que la Euskal Selekzioa ha jugado todavía mejor que en el primero. Helena Barrenetxea, empujada con ganas e ilusión desde la grada, ganaba por 13-14 y tenía a un tanto el set de desempate; pero Erika Mugartegi ha sacado lo mejor de sí misma en ese momento clave, y ha anotado dos tantos que han dado la victoria a la selección de España.