Darío lucirá de rojo y Altuna disputará la previa, en el Torneo San Mateo
Hoy se ha presentado en Logroño el Torneo San Mateo de pelota. Se disputará entre el 18 y el 27 de septiembre. En la previa, en el grupo A, se medirán Jaka-Mariezkurrena, Zabala-Rezusta, y Artola-Albisu, Larrazabal-Iztueta. En el grupo B, Laso-Landa, Dario-Zabaleta y Ezkurdia-Martija, Altuna-Bikuña.
Te puede interesar
Tercer punto para Artola y Rezusta (22-20)
Artola y Rezusta han ganado 22-20 a Larrazabal y Zabaleta para sumar su tercer punto en el Masters CaixaBank.
Laso e Iztueta se proclaman campeones de la Aste Nagusia de Bilbao
Laso e Iztueta se han proclamado campeones del torneo de la Aste Nagusia de Bilbao 2026 tras derrotar en la final a Elordi y Zabaleta por 11-22 Desde el principio han mandado en el marcador y, aunque los rojos han conseguido acercarse, los azules han dominado los tantos finales.
Clasificaciones, resultados y calendario del Masters CaixaBank de 2026
El torneo comienza el 17 de julio y concluye el 4 de octubre, con la final que se jugará en el Navarra Arena.
Etxeberria e Imaz ganan ante Laso y Martija, 18-22, y ponen aún más emoción al Masters CaixaBank
Peio Etxeberria ha jugado en sustitución de Altuna III, en Zarautz; el navarro e Imaz han sumado el primer punto para su pareja, en tanto que Laso y Martija continúan con dos puntos.
Elordi y Mariezkurrena II superan con claridad a Ezkurdia y Albisu, en el Masters CaixaBank (8-22)
La pareja azul ha sido muy superior desde el inicio, en el partido que se ha jugado en Elizondo este viernes por la noche, y, de esta manera, obtiene su tercer punto en el campeonato; Ezkurdia y Albisu, por su parte, continúan con un punto, en la clasificación.
Laso-Martija vencen en Zarautz ante Artola-Rezusta (20-22)
Laso y Martija han ganado 20-22 a Artola y Rezusta en la cuarta jornada del Caixabank Masters disputada en Zarautz. Tras la segunda victoria del torneo, la pareja se ha hecho con el segundo puesto de la clasificación.
Laso e Iztueta se imponen en el Torneo Donostia Hiria
Laso e Iztueta han derrotado 19-22 a Ezkurdia y Zabaleta en la final del Torneo Donostia Hiria. Aunque los primeros tantos han sido para los rojos, el partido se ha igualado y finalmente se ha impuesto la pareja de Baiko.
Ezkurdia y Zabaleta se meten en la final del Torneo Ciudad de San Sebastián tras un duro, parejo y emocionante choque (22-21)
La pareja navarra doblegó el miércoles al binomio guipuzcoano, formado por Jokin Altuna y Beñat Rezusta, en semifinales. De esta manera, se medián a Joseba Ezkurdia y José Javier Zabaleta se medirán en la final este viernes a Unai Laso y Martxel Iztueta. Las dos finales, Seriea A y B, serán emitidas, en directo, por EITB, y un festival dará comienzo a las 21:00 horas.
Laso e Iztueta logran el pase a la final del Torneo Ciudad de San Sebastián
El delantero navarro y el zaguero guipuzcoano se han impuesto a Peña y Albisu en semifinales (22-12). Martxel Iztueta se ha impuesto en los cuadros traseros y el delantero de Bizkarreta también ha cargado el juego atrás El zaguero Ataun no ha podido hacerles frente y la pareja ganadora ha tomado ventaja en el marcador.