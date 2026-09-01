18-27 SEPTIEMBRE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Darío lucirá de rojo y Altuna disputará la previa, en el Torneo San Mateo

Publicidad
LOGROÑO 01/09/2026.- Foto de grupo en el paseo del Espolón de Logroño, con pelotaris y organizadores. Pelota Pro Liga y CaixaBank como patrocinador oficial, han presentado el Torneo de San Mateo de pelota a mano profesional 2026 que se disputará en el frontón Adarraga del 18 al 27 de septiembre, cerrando así el calendario de verano de pelota profesional. EFE/Raquel Manzanares
18:00 - 20:00

Presentación del Torneo San Mateo 2026, en Logroño. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Dario gorriz etxekoen aurrean eta Altuna aurrekanporaketan, San Mateo torneoan
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Hoy se ha presentado en Logroño el Torneo San Mateo de pelota. Se disputará entre el 18 y el 27 de septiembre. En la previa, en el grupo A, se medirán Jaka-Mariezkurrena, Zabala-Rezusta, y Artola-Albisu, Larrazabal-Iztueta. En el grupo B, Laso-Landa, Dario-Zabaleta y Ezkurdia-Martija, Altuna-Bikuña.

Darío Gómez Jokin Altuna Torneo San Mateo 2026 Pelota Pelota a mano Otras competiciones de pelota a mano

Te puede interesar

Donostia-Hiria-Aspe-finalerdia-Ezkurdia-Zabaleta-vs-Altuna-Rezusta-22-21
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ezkurdia y Zabaleta se meten en la final del Torneo Ciudad de San Sebastián tras un duro, parejo y emocionante choque (22-21)

La pareja navarra doblegó el miércoles al binomio guipuzcoano, formado por Jokin Altuna y Beñat Rezusta, en semifinales. De esta manera, se medián a Joseba Ezkurdia y José Javier Zabaleta se medirán en la final este viernes a Unai Laso y Martxel Iztueta. Las dos finales, Seriea A y B, serán emitidas, en directo, por EITB, y un festival dará comienzo a las 21:00 horas.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X