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Goiuri Zabaleta, campeona del torneo Kale Pilota que se ha jugado en Zarautz

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Gouri Zabaleta txapelduna
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Goiuri Zabaletak Zarautzen jokatutako Kale Pilota txapelketa irabazi du
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KIROLAK EITB

Última actualización

La pelotari de Leitza ha ganado en semifinales a Olatz Arrizabalaga, en dos sets, por 10-2 y 10-1, y ha superado en la gran final a Laia Salsamendi, en tres sets, por 10-5, 9-10 y 5-3. La tercera clasificada ha sido Nora Mendizabal. 

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