Goiuri Zabaleta, campeona del torneo Kale Pilota que se ha jugado en Zarautz
La pelotari de Leitza ha ganado en semifinales a Olatz Arrizabalaga, en dos sets, por 10-2 y 10-1, y ha superado en la gran final a Laia Salsamendi, en tres sets, por 10-5, 9-10 y 5-3. La tercera clasificada ha sido Nora Mendizabal.
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La de Leitza ha sido campeona en el torneo Kale Pilota que ha tenido lugar, el lunes, en Zarautz. Tras hacerse con el triunfo, Zabaleta ha destacado el alto nivel de juego que se ha visto en cancha, así como el buen ambiente que se ha creado entre las y los aficionados.
Presentado el Torneo de Verano de Emakume Master Cup
Lo disputan ocho parejas divididas en dos grupos. La competición comenzó el pasado 5 de julio y terminará el 27 de septiembre con la disputa de la gran final que será ofrecida en directo por EITB.
Zabaleta y Erasun ganan por segunda vez el Torneo de San Fermín
Goiuri Zabaleta e Itxaso Erasun se han impuesto por un contundente 22-8 a Olatz Arrizabalaga y Nahia Bertiz en el Campeonato de Parejas del Torneo de San Fermín del circuito Emakume Master Cup, disputado en el frontón Labrit. Aunque las azules se han adelantado 1-2 en el marcador, a partir de ese momento las coloradas han dominado el partido de principio a fin, llevadose así la victoria con autoridad.
El Torneo San Fermín de la Emakume Master Cup de 2026 comienza este fin de semana
Ocho parejas, distribuidas en dos grupos, pugnarán por las txapelas: Zabaleta-Erasun, Aldai-Bergara, Arrizabalaga-Bertiz y Ruiz de Infante-Zabala, en el A, y Etxegarai-Gaminde, Salsamendi-Mendizabal, Sagardui-Arrillaga e Ibarrola-Capellán, en el B. La final se jugará el 11 de julio, en el Labrit.
Sagardui y Gaminde, campeonas del Abierto de Navarra
La goizuetarra Alize Sagardui y la laukiztarra Enara Gaminde han ganado el Abierto de Navarra tras derrotar a Ainhoa Ruiz de Infante e Itsaso Erasun por 22-20.
Ruiz de Infante-Erasun vs. Sagardui-Gaminde, la primera final que acogerá el remodelado Labrit
Las actuales campeonas del parejas, Alize Sagardui y Enara Gaminde, son las favoritas de cara al choque del domingo. Llegan a la final tras imponerse en todos los encuentros del torneo. La final se podrá seguir, en directo, este domingo desde las 12:00 horas en ETB1 y EITBKirolak.eus.
Sagardui-Gaminde y Ruiz de Infante-Erasun, a la final de la Emakume Master Cup de Navarra
Sagardui y Gaminde han logado el billete para la final al imponerse 22-13 a Salsamendi y Mendiburu, mientras que Ruiz de Infante y Erasun han hecho lo propio ante Zabaleta y Arrillaga por 22-19.
El Abierto de Navarra se disputará del 28 de marzo al 3 de mayo
El Abierto de Navarra comienza este sábado en Zugarramurdi y la gran final se disputará el 3 de mayo en el Labrit de Pamplona. Competirán un total de ocho parejas, entre ellas ocho pelotaris navarras.
Sagardui y Gaminde no esperaban lograr la txapela y reconocen que no era su objetivo este año
Alize Sagardui y Enara Gaminde son las campeonas del Emakume Master Cup tras vencer en la final a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara. En la dulce resaca del día después de la gran victoria, las campeonas han sido entrevistadas por EITB en Eibar.