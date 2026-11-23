Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato de Parejas de 2026-2027
Habrá una primera liga de catorce jornadas. Posteriormente, se jugará un play-in entre las parejas clasificadas del tercer y al sexto lugar, una liguilla de semifinales, y la gran final, el 21 de marzo.
El Campeonato de Parejas de 2026-2027 comienza el 27 de noviembre, y está previsto que su final tenga lugar, en el Navarra Arena, en Pamplona, el 21 de marzo de 2027. Las ocho parejas participantes van a jugar una liga de catorce jornadas, en la que tratarán de clasificarse para la liguilla de semifinales; lo lograrán, de manera directa, las dos primeras de la liguilla de cuartos de final, en tanto que las que terminen entre los puestos tercero y sexto pasarán a un play-in, con otros dos billetes en juego.
|
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA
|J
|G
|TF
|TC
|+/-
|1º
|Altuna III-Ezkurdia
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Elordi-Zabaleta
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|P. Etxeberria-Martija
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Zabala-Rezusta
|0
|0
|0
|0
|0
|5º
|Artola-Albisu
|0
|0
|0
|0
|0
|6º
|Jaka-Mariezkurrena II
|0
|0
|0
|0
|0
|7º
|Larrazabal-Iztueta
|0
|0
|0
|0
|0
|8º
|Laso-Landa
|0
|0
|0
|0
|0
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1ª VUELTA DE LA LIGA
1ª JORNADA
27 de noviembre, Bilbao (Deportivo)
Elordi-Zabaleta vs. P. Etxeberria-Martija
28 de noviembre, Estella
Artola-Albisu vs. Larrazabal-Iztueta
29 de noviembre, Tolosa
Jaka-Mariezkurrena II vs. Laso-Landa
30 de noviembre, Eibar
Altuna III-Ezkurdia vs. Zabala-Rezusta
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2ª JORNADA
4 de diciembre, San Sebastián
Altuna III-Ezkurdia vs. P. Etxeberria-Martija
5 de diciembre, Pamplona (Labrit)
Laso-Landa vs. Larrazabal-Iztueta
6 de diciembre, Labastida
Elordi-Zabaleta vs. Zabala-Rezusta
8 de diciembre, Tolosa
Jaka-Mariezkurrena II vs. Artola-Albisu
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3ª JORNADA
11 de diciembre, Amorebieta
Altuna III-Ezkurdia vs. P. Etxeberria-Martija
12 de diciembre, Pamplona (Labrit)
Jaka-Mariezkurrena II vs. Larrazabal-Iztueta
13 de diciembre, Urretxu
P. Etxeberria-Martija vs. Zabala-Rezusta
13 de diciembre, Bilbao (Frontón Bizkaia)
Artola-Albisu vs. Laso-Landa
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4ª JORNADA
18 de diciembre, Gernika
Altuna III-Ezkurdia vs. Larrazabal-Iztueta
19 de diciembre, Barcelona
Elordi-Zabaleta vs. Laso-Landa
19 de diciembre, Pamplona (Labrit)
Artola-Albisu vs. P. Etxeberria-Martija
19 de diciembre, Zumaia
Jaka-Mariezkurrena II vs. Zabala-Rezusta
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5ª JORNADA
21 de diciembre, Lekeitio
Jaka-Mariezkurrena II vs. Altuna III-Ezkurdia
22 de diciembre, Mondragón
Laso-Landa vs. P. Etxeberria-Martija
23 de diciembre, Zalla
Zabala-Rezusta vs. Larrazabal-Iztueta
25 de diciembre, Eibar
Artola-Albisu vs. Elordi-Zabaleta
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6ª JORNADA
26 de diciembre, Vitoria-Gasteiz
Altuna III-Ezkurdia vs. Laso-Landa
26 de diciembre, Barañáin
Jaka-Mariezkurrena II vs. P. Etxeberria-Martija
27 de diciembre, Logroño
Artola-Albisu vs. Zabala-Rezusta
27 de diciembre, Bilbao (Frontón Bizkaia)
Elordi-Zabaleta vs. Larrazabal-Iztueta
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7ª JORNADA
30 de diciembre, San Sebastián
Altuna III-Ezkurdia vs. Artola-Albisu
30 de diciembre, Durango
Jaka-Mariezkurrena II vs. Elordi-Zabaleta
30 de diciembre, Azkoitia
P. Etxeberria-Martija vs. Larrazabal-Iztueta
30 de diciembre, Arnedo
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2ª VUELTA DE LA LIGA
8ª JORNADA
1 de enero, Eibar
Elordi-Zabaleta vs. P. Etxeberria-Martija
2 de enero, Bilbao (Frontón Bizkaia)
Altuna III-Ezkurdia vs. Zabala-Rezusta
2 de enero, Oñati
Artola-Albisu vs. Larrazabal-Iztueta
3 de enero, Pamplona (Navarra Arena)
Jaka-Mariezkurrena II vs. Laso-Landa
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9ª JORNADA
4 de enero, Amorebieta-Etxano
Elordi-Zabaleta vs. Zabala-Rezusta
5 de enero, Tolosa
Jaka-Mariezkurrena II vs. Artola-Albisu
5 de enero, Salvatierra
Laso-Landa vs. Larrazabal-Iztueta
6 de enero, Eibar
Altuna III-Ezkurdia vs. P. Etxeberria-Martija
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10ª JORNADA
10 de enero
Jaka-Mariezkurrena II vs. Larrazabal-Iztueta
10 de enero
Altuna III-Ezkurdia vs. Elordi-Zabaleta
10 de enero
Artola-Albisu vs. Laso-Landa
10 de enero
P. Etxeberria-Martija vs. Zabala-Rezusta
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11ª JORNADA
17 de enero
Jaka-Mariezkurrena II vs. P. Etxeberria-Martija
17 de enero
Altuna III-Ezkurdia vs. Laso-Landa
17 de enero
Artola-Albisu vs. Zabaleta-Rezusta
17 de enero
Elordi-Zabaleta vs. Larrazabal-Iztueta
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12ª JORNADA
24 de enero
Jaka-Mariezkurrena II vs. Altuna III-Ezkurdia
24 de enero
Zabala-Rezusta vs. Larrazabal-Iztueta
24 de enero
Artola-Albisu vs. Elordi-Zabaleta
24 de enero
Laso-Landa vs. P. Etxeberria-Martija
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13ª JORNADA
31 de enero
Jaka-Mariezkurrena II vs. Zabala-Rezusta
31 de enero
Altuna III-Ezkurdia vs. Larrazabal-Iztueta
31 de enero
Artola-Albisu vs. P. Etxeberria-Martija
31 de enero
Elordi-Zabaleta vs. Laso-Landa
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14ª JORNADA
7 de febrero
Jaka-Mariezkurrena II vs. Elordi-Zabaleta
7 de febrero
Altuna III-Ezkurdia vs. Artola-Albisu
7 de febrero
Laso-Landa vs. Zabala-Rezusta
7 de febrero
P. Etxeberria-Martija vs. Larrazabal-Iztueta
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PLAY-IN
11 de febrero, Mondragón
3º vs. 4º
12 de febrero, Amorebieta-Etxano
5º vs. 6º
14 de febrero, Bilbao (Frontón Bizkaia)
Perdedor de Mondragón vs. Ganador de Amorebieta-Etxano
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CLASIFICACIÓN DE LA LIGUILLA DE SEMIFINALES
|J
|G
|TF
|TC
|+/-
|1º
|XXXXX-XXXXX
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|XXXXX-XXXXX
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|XXXXX-XXXXX
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|XXXXX-XXXXX
|0
|0
|0
|0
|0
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LIGUILLA DE SEMIFINALES
1ª JORNADA
20 de febrero, Logroño
Por decidir
21 de febrero, San Sebastián
Por decidir
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2ª JORNADA
27 de febrero, Vitoria-Gasteiz
Por decidir
28 de febrero, Eibar
Por decidir
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3ª JORNADA
6 de marzo, Pamplona (Labrit)
Por decidir
7 de marzo, Bilbao (Frontón Bizkaia)
Por decidir
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FINAL
21 de marzo, Pamplona (Navarra Arena)
Por decidir