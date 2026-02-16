Binakako Txapelketa
Landa atzelari gazteak Mariezkurrena lesionatuaren lekua hartuko du playoffetan

Larrazabalekin batera, Jaka eta Iztuetaren aurka jokatuko du datorren ostiralean, otsailak 20, Zornotzan. Irabazten baldin badute, igandean, Arrasaten, Berriozarko atzelariaren lekua hartuko luke berriro. Neurketa horretan Zabala-Martija vs Altuna-Ezkurdia partidako bikote galtzailea izango dute aurrean.

Unax Landa.

Unax Landa Oiartzungo atzelari gaztea. Irudia: EITB

Unax Landa debutariak Jon Mariezkurrena lesionatuaren lekua hartuko du ostiral honetan, otsailak 20, Zornotzan. Larrazabalekin batera, Jaka eta Iztuetaren aurka jokatuko du Binakako Txapelketako playoffean.

Irabazten badute, igandean Berriozarko atzelaria berriz ordezkatuko luke Arrasateko Uarkape pilotalekuan. Norgehiagoka horretan Zabala-Martija vs. Altuna-Ezkurdia partidako bikote galtzailea izango dute aurrean.

Landak urtarrilaren 25ean egin zuen debuta Oiartzungo (Gipuzkoa) Madalensoro pilotalekuan, bere jaioterrian, Agirrerekin bikotea osatuz. Oiartzuar atzelari gazteak profesional mailan jokatu dituen hiru norgehiagokak irabazi ditu.

Mariezkurrenak eskuin eskuko ahurrean zeukan kailua hautsi zuen, eta zauria sendatzen ari da, enpresak ohar baten bidez jakinarazi zuenez.

