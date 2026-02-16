Unax Landa ocupará el lugar del lesionado Jon Mariezkurrena este próximo viernes, 20 de febrero, en Amorebieta-Etxano. Jugará junto a Larrazabal frente a Jaka e Iztueta en el playoff del Campeonato de Parejas Serie A.

En caso de ganar, también sustituirá al zaguero de Berriozar el domingo en el frontón Uarkape de Arrasate. En ese choque tendría enfrente al perdedor del partido Zabala-Martija vs. Altuna-Ezkurdia.

Landa debutó en el frontón Madalensoro de Oiartzun (Gipuzkoa), su pueblo natal, formando pareja con Agirre, el pasado 25 de enero. El joven zaguero oiartzuarra ha ganado los tres partidos que ha jugado como profesional.

Mariezkurrena sufrió una rotura de callo en la palma de su mano derecha, y se encuentra en tratamiento con curas sucesivas de la herida, según informo Baiko en una nota.