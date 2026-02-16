Campeonato de Parejas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El debutante Landa ocupará el lugar del lesionado Mariezkurrena en el playoff

Jugará, junto a Larrazabal, frente a Jaka e Iztueta este próximo viernes, 20 de febrero, en Amorebieta-Etxano. En caso de ganar, también sustituirá al zaguero de Berriozar el domingo en Arrasate. En ese choque tendría enfrente al perdedor del Zabala-Martija vs. Altuna-Ezkurdia.
Unax Landa.
El joven zaguero de Oiartzun, Unax Landa. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Unax Landa debutariak Jon Mariezkurrena lesionatuaren lekua hartuko du A Serieko Binakako Txapelketako playoffean
author image

EITB

Última actualización

Unax Landa ocupará el lugar del lesionado Jon Mariezkurrena este próximo viernes, 20 de febrero, en Amorebieta-Etxano. Jugará junto a Larrazabal frente a Jaka e Iztueta en el playoff del Campeonato de Parejas Serie A.

En caso de ganar, también sustituirá al zaguero de Berriozar el domingo en el frontón Uarkape de Arrasate. En ese choque tendría enfrente al perdedor del partido Zabala-Martija vs. Altuna-Ezkurdia.

Landa debutó en el frontón Madalensoro de Oiartzun (Gipuzkoa), su pueblo natal, formando pareja con Agirre, el pasado 25 de enero. El joven zaguero oiartzuarra ha ganado los tres partidos que ha jugado como profesional.

Mariezkurrena sufrió una rotura de callo en la palma de su mano derecha, y se encuentra en tratamiento con curas sucesivas de la herida, según informo Baiko en una nota.

El oiartzuarra Unax Landa debuta el domingo en el Madalensoro, con Baiko: “Es un sueño, muy contento con que sea en el pueblo”
Zubizarreta IV y Landa, pelotaris profesionales de la mano de Baiko Pilota con contrato hasta 2028
Iosu Eskiroz sustituirá a Jon Mariezkurrena, con mal de manos, este sábado en Donostia en el Campeonato de Parejas
Parejas Baiko pelota Pelota Jon Mariezkurrena

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X