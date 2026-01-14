Hurrengo debutak
Zubizarreta IV.a eta Landa, pilotari profesional, Baikoren eskutik

20 urteko bi pilotari gazteek bi urterako kontratua sinatu dute. Ataungo aurrelaria "oso pilotari osoa da" eta Oiartzungo atzelaria "ezker eskuarekin duen kolpeagatik" nabarmentzen da, Aimar Olaizola Baikoko kirol arduradunak azaldu duenez.

Beñat Zubizarreta eta Unax Landa Baiko Pilota debuta

Beñat Zubizarreta eta Unax Landa debutariak. Irudia: Baiko Pilota/EITBKirolak

EITB

Azken eguneratzea

Beñat Zubizarretak, Iraitzen anaiak, eta Unax Landak aurki egingo dute debuta pilota profesionalean, Baiko Pilotaren eskutik, enpresak berak ohar banatan jakinarazi duenez.

Zubizarreta IV.ak, Ataungo 20 urteko aurrelariak, bi urterako sinatu du. Ataun K.E pilota klubean hasi zen pilotan, eta geroago Lazkaoko LAPKE klubean jarraitu zuen. Klub horrekin Gipuzkoako Binakako Txapelketa eta Zaldibarko Olazar Torneoa irabazi ditu.

Aimar Olaizola Baikoren kirol arduradunak azpimarratu duenez, "oso pilotaria da, eta une oro daki zer egin behar duen kantxan ".

Bestalde, Unax Landa 20 urteko Oiartzungo atzelaria bere herriko Oiarpe K.E pilota klubean hezia da, bi urterako sinatu du enpresa berarekin. Landak Diario Vasco, Dinastia Etxabe, GRAVNI eta Memorial Goñi txapelketak irabazi ditu.

Olaizolak nabarmendu duenez, "afizionatu mailan oso maila ona eman du, eta ezker eskuarekin duen kolpea azpimarratuko nuke ".

Esku-pilota Pilota

