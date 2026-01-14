Zubizarreta IV.a eta Landa, pilotari profesional, Baikoren eskutik
20 urteko bi pilotari gazteek bi urterako kontratua sinatu dute. Ataungo aurrelaria "oso pilotari osoa da" eta Oiartzungo atzelaria "ezker eskuarekin duen kolpeagatik" nabarmentzen da, Aimar Olaizola Baikoko kirol arduradunak azaldu duenez.
Beñat Zubizarretak, Iraitzen anaiak, eta Unax Landak aurki egingo dute debuta pilota profesionalean, Baiko Pilotaren eskutik, enpresak berak ohar banatan jakinarazi duenez.
Zubizarreta IV.ak, Ataungo 20 urteko aurrelariak, bi urterako sinatu du. Ataun K.E pilota klubean hasi zen pilotan, eta geroago Lazkaoko LAPKE klubean jarraitu zuen. Klub horrekin Gipuzkoako Binakako Txapelketa eta Zaldibarko Olazar Torneoa irabazi ditu.
Aimar Olaizola Baikoren kirol arduradunak azpimarratu duenez, "oso pilotaria da, eta une oro daki zer egin behar duen kantxan ".
Bestalde, Unax Landa 20 urteko Oiartzungo atzelaria bere herriko Oiarpe K.E pilota klubean hezia da, bi urterako sinatu du enpresa berarekin. Landak Diario Vasco, Dinastia Etxabe, GRAVNI eta Memorial Goñi txapelketak irabazi ditu.
Olaizolak nabarmendu duenez, "afizionatu mailan oso maila ona eman du, eta ezker eskuarekin duen kolpea azpimarratuko nuke ".
Lasok eta Albisuk erakustaldia eman dute Jakaren eta Iztuetaren aurka (5-22)
Unai Lasok eta Jon Ander Albisuk zortzigarren garaipena eskuratu dute Martxel Iztuetaren eta Erik Jakaren aurka Ogetan. Urdinek hasieratik partidaren gidaritza izan dute, eta 5-10ekoaren ostean, ez diete aurkariei inolako aukerarik eman partida amaitu arte.
Etxeberriak eta Rezustak asko kostatako garaipena lortu dute Zabalaren eta Martijaren aurrean (22-21)
Peio Etxeberriak eta Beñat Rezustak 22-21 irabazi diete Javi Zabalari eta Julen Martijari, Adarragan. Partida oso gogorra eta estua izan da. Gorriak 12-18 galtzen joan dira, baina, azkenean, markagailua irauli eta bigarren puntua bereganatu dute Binakako Txapelketan.
Tanto ikusgarria egin behar izan dute Elordik eta Zabaletak garaipena lortzeko (21-22)
Elordik eta Zabaletak izugarrizko garaipena lortu dute Binakako Txapelketan Altuna eta Ezkurdia 21-22 garaituta. Buelta eman diote 18-13ko kontrako markagailuari, eta partida erabaki duen azken tantoa ikusgarria izan da!
Peñak Artola ordezkatuko du larunbatean, alegiarrak ezker eskua minduta baitu
Alegiako aurrelariak ezker eskuan minarekin bukatu zuen joan den larunbatean Donostian jokatutako partida. Agirrek Peñaren lekua hartuko du Serie B txapelketan.
Sei jardunaldiren faltan, sei bikote lau punturekin berdinduta daude
Binakako txapelketaren lehen fasearen erdia pasa ondoren, sailkapena pil-pilean dago. Altuna-Ezkurdia, Larrazabal-Mariezkurrena. Zabala-Martija, Elordi-Zabaleta, Jaka-Iztueta eta Artola-Imaz lau garaipenekin berdinduta daude.
Altuna eta Ezkurdia laugarren garaipena duten seikotean sartu dira, Peio Etxeberriari eta Rezustari 22-15 irabazita
Jokin Altunak eta Joseba Ezkurdiak 22 eta 15 irabazi diete Peio Etxeberriari eta Beñat Rezustari binakako txapelketaren zortzigarren jardunaldia itxi duen partidan. Gorriak laugarren garaipena duten seikotean sartu dira. Urdinak, berriz, larri daude salkapenean.
Jakak eta Iztuetak Larrazabal eta Mariezkurrena mendean hartu dituzte Tolosan (22-17), eta laugarren puntua eskuratu dute
Irabazleek 10 eta 15eko markagailua irauli zuten partida zoro batean, 11 eta 0eko partzial bati esker. Neurketaren bigarren zatia zirraragarria izan zen. Atzelarien arteko borroka itzela izan zen, eta Jakak bere erremateetan gehiago asmatu zuen.
Enara Gaminderi omenaldia, 2025eko arrakastengatik
Urte paregabea izan da 2025.a Enara Gaminde pilotariarentzat; hori dela eta, omenaldi beroa jaso du bere herrian, Laukizen.
Partidarik luzeena eta laugarren garaipena: Zabala eta Martija nagusi (15-22)
Zabalak eta Martijak laugarren garaipena eskuratu dute Elordi eta Zabaleta 15-22 garaituta. Orain arte jokatutako partidarik luzeena izan da, baita pilotakada gehien izan dituena ere, 861 pilotakada zenbatu dituzte guztira.