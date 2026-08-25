Darío volverá al frontón el 12 de septiembre

Darío Gómez volverá a competir el próximo 12 de septiembre en Baños de Río Tobía. El pelotari de Aspe formará pareja con Loza y se enfrentará a Peña y Eskiroz en su primer partido desde que se lesionó el pasado mes de julio.

El pelotari riojano se lesionó el 1 de julio en Irun, donde sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Desde entonces, ha seguido un proceso de recuperación que le ha mantenido alejado de las canchas durante los campeonatos de verano.

La lesión se produjo poco después de que Darío se proclamara campeón del Manomanista. El título llegó en el mejor momento de su trayectoria, pero el problema físico le impidió competir durante el verano y disfrutar de su condición de campeón sobre la cancha. Ahora, 73 días después de aquel partido en Irun, el riojano tiene fijada su vuelta.