Bakaikoak 2027ra arte luzatu du kontratua
Bakaikoak Buruz Buruko Txapelketan estreinatuko du kontratu berritzea, pasa den asteburuko kanporaketa gainditu ondoren.
Joanes Bakaikoa aurrelari nafarrak eta Baiko Pilotak akordioa itxi dute euren arteko harremana beste urtebetez luzatzeko, 2027ra arte, enpresak berak ohar labur batean iragarri duenez.
Bestalde, Etxarri Aranatzeko pilotariak "aukera berri" hori eskertu du eta "maila gorenean ahalik eta urte gehien lehiatu ahal izateko" duen ilusioa azpimarratu du.
Asier Agirrek kontratua 2027ra arte luzatu du
Horrela, aurrelari iruindarrak hamaikagarren denboraldia beteko du profesionaletan, “etorriko diren erronka berriengatik borrokan jarraitzeko ilusioarekin”.
Etorkizun oparoa, Emakume Master Cup txapelketan
Alize Sagardui eta Enara Gaminde dira Emakume Master Cup Txapelketako Binakako txapeldunak, finalean Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergara menderatuta. Bikote txapeldunak finalean bizitakoa kontatu du elkarrizketa honetan.
Bakaikoak Buruz Buruko txapelketa jokatuko du, Senar kanporatu ostean
Joanes Bakaikoak 22-21 irabazi dio Beñat Senarri Zumarragan jokatutako Buruz Buruko txapelketako aurrekanporaketan. 21-14 aurretik joan da ataundarra, baina nafarrak zortzi tanto jarraian egin ditu; ondorioz, Bakaikoa aurtengo txapelketa nagusian izango da, Senar kanporatuta.
Sagardui eta Gaminde: "Azken partean sufritu egin dugu eta apur bat larritu gara"
Alize Sagardui eta Enara Gaminde Emakume Master Cupeko Binakako txapeldunak dira, finalean Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergara 22-17 garaituta.
Finaleko azken tantoa eta sari banaketa
Alize Sagardui eta Enara Gaminde nagusitu dira 2026ko Emakume Master Cupeko Binakako Txapelketako finalean Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergara mendean hartuta (22-17). Gaminderen hirugarren txapela da, hirurak aurrelari ezberdinekin irabazi ditu; 14 urteko Sagarduirentzat, aldiz, lehenengoa da.
Murua eta Gabirondo, B serieko Binakako txapeldun
Muruak eta Gabirondok Peña II.a eta Salaverri II.a garaitu dituzte B serieko Binakako Txapelketako finalean (18-22). Aspeko bikoteak lehen finala izan du profesionaletan, eta lehen saiakeran lortu dute txapela.
Beñat Apezetxeak partida ederra egin du bere debutean, Rezustarekin batera, Etxeberria-Bikuña aurkari (11-22)
Aurrelari goizuetarrak tanto oso politak egin ditu, Beotibarren, profesional bezala jokatu duen aurreneko neurketan, ostegunean; Apezetxea II.ak eta Rezustak merezita irabazi dute, Peio Etxeberria eta Bikuña baino gehiago izan baitira.
Beñat Apezetxea, debutaren aurrean: "Pilotari guztien ametsa da, txikitatik"
Aurrelari goizuetarra ostegun honetan egingo du estreinakoa, Asperen eskutik, Tolosan. Beñat Rezusta izango du lagun atzeko koadroetan, eta Peio Etxeberria eta Bikuña izango dituzte aurkari.
Binakako finalistak, jokatzeko gogoz, material-hautaketan
Binakako finalerako materiala hautatu dute gaur Albisu-Laso eta Altuna-Ezkurdia bikoteek, Nafarroa Arenan. Materialarekin arazorik ez, eta gogoz daude egun handian begiz jota duten “amestutako txapela” lortzeko.