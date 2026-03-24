Bakaikoa extiende su contrato hasta 2027
El delantero navarro, Joanes Bakaikoa, y Baiko Pilota han llegado a un acuerdo para extender su relación un año más, hasta 2027, según ha anunciado la propia promotora en una breve nota.
Por su parte, el pelotari de Etxarri Aranatz ha agradecido esta “nueva oportunidad” y ha destacado su esfuerzo “para poder competir el mayor número de años posibles al máximo nivel”.
Bakaikoa estrenará su renovación en pleno Campeonato Manomanista donde disputará los octavos de final tras haber superado el pasado fin de semana una primera eliminatoria.
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El delantero pamplonés cumplirá así su undécima temporada como profesional con la "ilusión de seguir peleando por los nuevos retos que vengan por delante".
Sagardui y Gaminde no esperaban lograr la txapela y reconocen que no era su objetivo este año
Alize Sagardui y Enara Gaminde son las campeonas del Emakume Master Cup tras vencer en la final a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara. En la dulce resaca del día después de la gran victoria, las campeonas han sido entrevistadas por EITB en Eibar.
Bakaikoa disputará el Manomanista tras eliminar a Senar
Joanes Bakaikoa ha ganado 22-21 a Beñat Senar en la eliminatoria previa del Campeonato Manomanista disputado hoy en Zumarraga. El pelotari de Ataun ha ido 21-14 por delante, pero el navarro ha sumado ocho tantos consecutivos, por lo que Bakaikoa estará en el Campeonato Manomanista de este año al eliminar a Senar.
Sagardui y Gaminde: "En el tramo final hemos sufrido y nos hemos agobiado un poco"
Alize Sagardui y Enara Gaminde son las campeonas del Parejas de la Emakume Master Cup 2026 al derrotar en la final por 22-17 a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara.
Último tanto de la final y entrega de txapelas
Alize Sagardui y Enara Gaminde son las nuevas campeonas del Parejas del Emakume Master Cup. La pareja colorada se ha impuesto por 22-17 a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara en el Astelena de Eibar. Ha sido la tercera txapela de Gaminde, que ha ganado cada una de ellas con una delantera diferente, y la primera para Sagardui, de tan solo 14 años.
Murua y Gabirondo, campeones del Parejas de la Serie B
Este sábado se ha disputado en Bergara la final del Campeonato de Parejas de la Serie B, mientras que Murua y Gabirondo han derrotado a Peña II y Salaverri (18-22). La pareja de Aspe, que tenía su primera final como profesionales, ha conseguido la txapela en su primer intento.
Beñat Apezetxea firma un gran partido en su debut, con Rezusta, ante Etxeberria y Bikuña (11-22)
El delantero de Goizueta ha logrado tantos de bella factura, en el Beotibar, en su primer encuentro como profesional, este jueves; Apezetxea II y Rezusta se han hecho merecidamente con el triunfo, ya que han acertado más que Peio Etxeberria y Bikuña.
Beñat Apezetxea ante su debut: "Es el sueño de todo pelotari desde niño"
El pueblo de Goizueta volverá a vibrar con el debut profesional de otro de sus vecinos. Beñat Apezetxea se estrena este jueves de la mano de Aspe en Tolosa. El delantero estará escoltado por otro Beñat, Rezusta, y se medirán a Peio Etxeberria y Bikuña.
Los finalistas del Parejas ya han seleccionado el material y se muestran con ganas de jugar
Albisu-Laso y Altuna-Ezkurdia han elegido el material para la final del Parejas. Sin problemas con el material ofrecido, los protagonistas tienen la mirada puesta en el gran día y en conseguir la txapela soñada.