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Bakaikoa extiende su contrato hasta 2027

Bakaikoa estrenará su renovación en pleno Campeonato Manomanista donde disputará los octavos de final tras haber superado el pasado fin de semana una primera eliminatoria.
Bakaikoa 2027 - Berritzea
Joanes Bakaikoa renueva por un año más con Baiko. Imagen: Baiko Pilota
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EITB

Última actualización

El delantero navarro, Joanes Bakaikoa, y Baiko Pilota han llegado a un acuerdo para extender su relación un año más, hasta 2027, según ha anunciado la propia promotora en una breve nota.

Por su parte, el pelotari de Etxarri Aranatz ha agradecido esta “nueva oportunidad” y ha destacado su esfuerzo “para poder competir el mayor número de años posibles al máximo nivel”.

Bakaikoa estrenará su renovación en pleno Campeonato Manomanista donde disputará los octavos de final tras haber superado el pasado fin de semana una primera eliminatoria.

Asier Agirre amplía su contrato con Baiko hasta 2027
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