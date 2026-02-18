Beñat Zubizarretak debuta egingo du profesionaletan, larunbatean: “Eguna heltzeko irrikan nago”
Zubizarreta IV.ak Imaz izango du atzelari, Peio Etxeberria-Bikuña bikotearen aurka, Azkoitian. Beñat Zubizarretak Baikorekin egingo du debuta, eta Iraitz anaiak ere enpresa horretan jokatzen du.
Laso eta Albisuren marka ikaragarria, 13 garaipen 14 jardunalditan
Unai Laso eta Jon Ander Albisu sekulako ligaxka eginda iritsiko dira Binakako Txapelketako finalerdietara. Atzo 22-20 irabazita, 13 garaipen lortu dituzte 14 jardunalditan. Azken bederatzi urteetako ligaxketako markarik onena.
Elordik eta Zabaletak erraz irabazi diete Jakari eta Iztuetari (13-22)
Elordik eta Zabaletak 13-22 menderatu dituzte Jaka eta Iztueta Binakako Txapelketako 14. jardunaldiako partidan, Altsasun. Bikote urdinak berriro erakutsi du txapelketako bikoterik sendoenetakoa dela, Lasok eta Albisuk osatzen duten bikotearekin batera.
Zabalak eta Martijak garaipenarekin bukatu dute Binakako ligaxka (20-22)
Zabalak eta Martijak 20-22 garaitu dituzte Peña eta Imaz Binakako Txapelketako 14. Jardunaldian. Ez zegoen ezer jokoan, baina bikoteak hurrengo faserako duen sendotasuna erakutsi du.
Elordik eta Zabaletak garaipen garrantzitsua lortu dute bigarren postua sendotzeko (22-18)
Elordik eta Zabaletak 22-18 irabazi diete Larrazabal eta Mariezkurrenari, Binakako Txapelketako 13. jardunaldian. Partida oso lehiatuta egon da, Mariezkurrenak min hartu duen arte.
Iker Larrazabal, ur-aparretan
Sailkapenaren estuasunak ikusita gaurko puntua oso garrantzitsua da bi bikoteentzat. Aspekoek Baikokoek baino puntu bat gehiago dute. Neurketa horri buruz hitz egiteko Iker Larrazabalekin izan gara.
Beñat Rezustaren muturreko bi egoerak, hilabete gutxitan
Iaz, Ezkurdiarekin batera, Binakako Txapelketan nagusi izan ostean, gainbehera egin du Rezustaren ibilbideak, eta ezin buelta emanda dabil aurten. Zer-nolako sentipenak dituen kontatu du elkarrizketa honetan, aurten bere faboritoak zein diren azaldu du.
Laso eta Albisu berriro garaile, Elordi eta Zabaleta menderatuta (17-22)
Lasok eta Albisuk 11. garaipena lortu dute Binakako Txapelketako 12. jardunaldian, Elordi eta Zabaleta 17-22 menderatuta. Gorriak 9-5 aurreratu dira lehen erdian, baina urdinek 11-11ko berdinketa lortu dute gero, eta hortik aurrera nagusi izan dira.
Zabalak eta Martijak mendean hartu dituzte Larrazabal eta Mariezkurrena II.a (22-21)
Zabala eta Martija nagusitu dira Irungo Uranzu frontoian Larrazabalen eta Mariezkurrena II.aren aurka jokatu duten partidan. Zabala ez da sentsazio onekin atera kantxara, frontoi irregularra eta zaila dela iritzita, baina gorriak pozik atera dira partida gorabeheratsuan lortutako emaitzarekin.
Peña II.ak Artola ordezkatuko du eta Laso berragertuko da asteburuan
Binakako Txapelketako hamabigarren jardunaldia behartutako ordezkapenek eta espero ziren itzulerek markatuta dator, mugimendu nabarmenekin bai Lehen Mailan baita B Seriean ere.