Debuta
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Beñat Zubizarretak debuta egingo du profesionaletan, larunbatean: “Eguna heltzeko irrikan nago”

Zubizarreta anaiak
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zubizarreta IV.ak Imaz izango du atzelari, Peio Etxeberria-Bikuña bikotearen aurka, Azkoitian. Beñat Zubizarretak Baikorekin egingo du debuta, eta Iraitz anaiak ere enpresa horretan jokatzen du. 

Pilota Esku-pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X