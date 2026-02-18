Debut
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Beñat Zubizarreta debuta el sábado como profesional: “Tengo muchas ganas de que llegue el día”

Zubizarreta anaiak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Beñat Zubizarretak debuta egingo du profesionaletan, larunbatean: “Eguna heltzeko irrikan nago”
author image

EITB

Última actualización

Zubizarreta IV jugará con Imaz como zaguero, ante Peio Etxeberria y Bikuña, en Azkoitia. Beñat Zubizarreta va a debutar con Baiko, que es la misma a la que pertenece su hermano Iraitz. 

Pelota Pelota a mano

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X