Beñat Zubizarreta debuta el sábado como profesional: “Tengo muchas ganas de que llegue el día”
Zubizarreta IV jugará con Imaz como zaguero, ante Peio Etxeberria y Bikuña, en Azkoitia. Beñat Zubizarreta va a debutar con Baiko, que es la misma a la que pertenece su hermano Iraitz.
Impresionante marca de Laso y Albisu, 13 victorias en 14 jornadas
Unai Laso y Jon Ander Albisu llegarán a las semifinales del Campeonato de Parejas tras una gran liguilla. Tras ganar 22-20 ayer, han logrado 13 victorias en 14 jornadas. La mejor marca de la liguilla de los últimos nueve años.
Elordi y Zabaleta han ganado con facilidad a Jaka e Iztueta (22-13)
Elordi y Zabaleta han derrotado 22-13 a Jaka e Iztueta en la 14ª jornada del Campeonato de Parejas en Alsasua. Los azules han vuelto a demostrar que son una de las parejas más sólidas del campeonato, junto a Laso-Albisu.
Zabala y Martija terminan la liguilla del Parejas con victoria (20-22)
Zabala y Martija han derrotado por 20-22 a Peña e Imaz en la 14ª jornada del Campeonato de Parejas. No había nada en juego, pero la pareja ha demostrado su solidez para la siguiente ronda.
Elordi y Zabaleta logran una importante victoria para afianzarse en la segunda plaza (22-18)
Elordi y Zabaleta han ganado 22-18 a Larrazabal y Mariezkurrena en la 13ª jornada del Campeonato de Parejas. El partido ha estado muy disputado hasta que Mariezkurrena se ha lesionado.
Larrazabal, disfrutando en el Parejas
Dos parejas pelean por el pase directo a la liguilla de semifinales del campeonato. Elordi y Zabaleta cuentan con un punto más que Larrazabal y Mariezkurrena. Para hablar de este partido hemos estado con Iker Larrazabal.
Beñat Rezusta, del blanco al negro, en pocos meses
Tras haber dominado el Campeonato de Parejas el año pasado junto a Ezkurdia, la trayectoria de Rezusta ha decaído en estos meses. En esta entrevista, además de hablar sobre sus sensaciones, explica cuáles son sus favoritos este año.
Laso y Albisu siguen invictos, han ganado a Elordi y Zabaleta (17-22)
Laso y Albisu han sumado su undécima victoria en la 12ª jornada del Campeonato de Parejas al doblegar a Elordi y Zabaleta por 17-22. En la primera mitad los rojos han estado por delante por 9-5, pero después los azules han logrado un empate a 11-11, y a partir de ahí han tomado el mando.
Zabala y Martija vencen a Larrazabal y Mariezkurrena II (22-21)
Zabala y Martija han ganado a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón Uranzu de Irún. Zabala no ha salido con buen sabor de boca, según ha contado es un frontón irregular y complicado. Sin embargo, los de rojo han salido satisfechos con resultado.
Peña II entra por Artola y Laso reaparece el fin de semana
La duodécima jornada del Campeonato de Parejas llega marcada por sustituciones obligadas y regresos esperados, con movimientos destacados tanto en Primera como en Serie B.