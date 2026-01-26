Iñaki Artolak ezker eskuko laugarren hatza hautsi du
Baikok jakinarazi duenez, Alegiako pilotariak kolpea hartu zuen larunbatean Donostian jokatu zen Binakako Txapelketako partidan, eta falange distala hautsi zitzaion.
Iñaki Artolak haustura du ezker eskuko laugarren behatzean, Baikok astelehen honetan ohar batean azaldu duenaren arabera. Alegiako aurrelariak kolpea hartu zuen larunbatean Donostian jokatu zen Binakako Txapelketako partidan.
Kolpearen ondorioz, ezkerreko eskuko laugarren hatzeko falange distala hautsi zitzaion. Artolak kirol-baja hartu du, eta ez dute zehaztu zenbat denbora beharko duen osatzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Peñak Lasoren papera bete du Altuna eta Ezkurdia garaitzeko (14-22)
Peña II.ak eta Albisuk 14-22 garaitu dituzte Altuna eta Ezkurdia Binakako Txapelketaren 11. jardunaldian. Baikoko bikoteak ziurtatuta zuen sailkapena, baina Aspekoak kontuz ibili beharko du azken jardunaldietan.
Karlos Arguiñano: "Gauzak bere tokian jarri nahi ditugu, modu onean; ez da inor kalean geldituko"
Bainet enpresako jabeak lasaitasun mezua igorri nahi izan die pilotariei eta pilotazaleei Baikok (Bainetek sortutako pilota enpresa) Asperen kontrola hartu ostean.
Larrazabalek eta Mariezkurrenak puntu baliotsua lortu dute Etxeberria eta Rezusta garaituz (16-22)
Larrazabalek eta Mariezkurrenak seigarren garaipena lortu dute Binakako Txapelketako 11. jardunaldian, P. Etxeberria eta Rezusta 16-22 garaituta. Azken horiek, aldiz, oso zail izango dute txapelketan aurrera egitea.
Peñak Laso ordezkatuko du igandean Iruñean
Lasok giharretako mina du hankan, eta Peña II.ak ordezkatuko du igande honetan Nafarroa Arenan jokatuko den Binakako Txapelketako 11. jardunaldian.
Unax Landa oiartzuarrak Madalensoron egingo du debuta, Baikorekin, igandean: “Ametsa da, oso pozik herrian izango delako”
Atzelariak 20 urte ditu, eta Agirrerekin batera jokatuko du, Bakaikoa-Morgaetxebarria bikotearen aurka. Debutak ilusio handia sortu du Oiartzunen.
Pelota Pro Ligaren proposamenaren gakoak
Hemendik aurrera, txapelketak taldeka antolatuko dituztela aurreratu du Pelota Pro Ligak, ohar bidez. Gakoak, bideo honetan.
Aspe, 48 txapel 28 urtean
Fernando Vidartek, Aspe enpresako administratzaile bakar oihak, akzio gehienak saldu dizkio Bainet enpresari. Gauzak horrela, Aspe Baineten esku geratu da. Aspe enpresaren lorpenak aztertu ditugu, 1998an sortu zenetik.
Pelota Pro Liga “taldekako lehiaketa sistema berri batean” ari da lanean
Aurreko EPEL izenekoak, ohar bidez, azaldu du nahi duela “pilotaren esparru geografikoa zabaldu, eta beste lurralde batzuetan bere presentzia hedatu, eta, halaber, gaur egun pilotaren presentzia ahuldu den horietan, jarduera indartu”.
Bainetek ASPEren kontrola hartu du, Fernando Vidarteren akzioetako gehienak eskuratuta
Eibarreko enpresako administratzaile bakar ohiak agur esan du, astelehenean, prentsaurrekoan. Vidartek ziurtatu du ASPEk “berdin” jarraituko duela, eta “Baikoren aurka lehiatuko” dela; halaber, onartu du ez duela pilotariekin hitz egin.