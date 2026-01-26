Oharra
Iñaki Artolak ezker eskuko laugarren hatza hautsi du

Baikok jakinarazi duenez, Alegiako pilotariak kolpea hartu zuen larunbatean Donostian jokatu zen Binakako Txapelketako partidan, eta falange distala hautsi zitzaion.

Iñaki Artola pilotaria
Iñaki Artolaren artxiboko irudia
EITB

Azken eguneratzea

Iñaki Artolak haustura du ezker eskuko laugarren behatzean, Baikok astelehen honetan ohar batean azaldu duenaren arabera. Alegiako aurrelariak kolpea hartu zuen larunbatean Donostian jokatu zen Binakako Txapelketako partidan. 

Kolpearen ondorioz, ezkerreko eskuko laugarren hatzeko falange distala hautsi zitzaion. Artolak kirol-baja hartu du, eta ez dute zehaztu zenbat denbora beharko duen osatzeko. 

Elordi eta Zabaleta nagusi, arazoek markatutako Artolaren itzuleran (6-22)
Esku-pilota

