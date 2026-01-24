BINAKAKO TXAPELKETA
Elordi eta Zabaleta nagusi, arazoek markatutako Artolaren itzuleran (6-22)

Elordi eta Zabaleta. Argazkia: EITB

Elordik eta Zabaletak zazpigarren garaipena eskuratu dute Binakako Txapelketako 11. jardunaldian, Artola eta Imaz 6-22 menderatuta. Partidak hasieran parekatua zirudien arren, Artolak kolpe txarra hartu du ezker eskuan, eta horrek neurketa desorekatu du.

