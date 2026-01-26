Aviso
Iñaki Artola sufre una fractura en el cuarto dedo de la mano izquierda

Baiko ha informado de que el pelotari de Alegia sufrió un golpe durante el partido del Campeonato de Parejas que se disputaba el sábado en Donostia y se le rompió la falange distal del dedo.

Iñaki Artola pilotaria
Imagen de archivo de Iñaki Artola
EITB

Última actualización

Iñaki Artola sufre una fractura en el cuarto dedo de la mano izquierda, según ha explicado este lunes Baiko en un comunicado, después de que el delantero de Alegia sufriera un golpe durante el partido del Campeonato de Parejas el pasado sábado en San Sebastián. 

Como consecuencia,se fracturó la falange distal del cuarto dedo de la mano izquierda.

Por lo tanto, Artola causa baja deportiva y no se ha especificado el tiempo que tardará en recuperarse. 

