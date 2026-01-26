Iñaki Artola sufre una fractura en el cuarto dedo de la mano izquierda, según ha explicado este lunes Baiko en un comunicado, después de que el delantero de Alegia sufriera un golpe durante el partido del Campeonato de Parejas el pasado sábado en San Sebastián.

Como consecuencia,se fracturó la falange distal del cuarto dedo de la mano izquierda.

Por lo tanto, Artola causa baja deportiva y no se ha especificado el tiempo que tardará en recuperarse.