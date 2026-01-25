Pilotaren egoera berria
Karlos Arguiñano: "Gauzak bere tokian jarri nahi ditugu, modu onean; ez da inor kalean geldituko"

Karlos Arguiñano
18:00 - 20:00
Karlos Arguiñano, Baineteko sortzailea
EITB

Azken eguneratzea

Bainet enpresako jabeak lasaitasun mezua igorri nahi izan die pilotariei eta pilotazaleei Baikok (Bainetek sortutako pilota enpresa) Asperen kontrola hartu ostean. 

Aspe Pilota Baiko pilota Esku-pilota

