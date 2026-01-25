Karlos Arguiñano: "Gauzak bere tokian jarri nahi ditugu, modu onean; ez da inor kalean geldituko"
Bainet enpresako jabeak lasaitasun mezua igorri nahi izan die pilotariei eta pilotazaleei Baikok (Bainetek sortutako pilota enpresa) Asperen kontrola hartu ostean.
Larrazabalek eta Mariezkurrenak puntu baliotsua lortu dute Etxeberria eta Rezusta garaituz (16-22)
Larrazabalek eta Mariezkurrenak seigarren garaipena lortu dute Binakako Txapelketako 11. jardunaldian, P. Etxeberria eta Rezusta 16-22 garaituta. Azken horiek, aldiz, oso zail izango dute txapelketan aurrera egitea.
Peñak Laso ordezkatuko du igandean Iruñean
Lasok giharretako mina du hankan, eta Peña II.ak ordezkatuko du igande honetan Nafarroa Arenan jokatuko den Binakako Txapelketako 11. jardunaldian.
Unax Landa oiartzuarrak Madalensoron egingo du debuta, Baikorekin, igandean: “Ametsa da, oso pozik herrian izango delako”
Atzelariak 20 urte ditu, eta Agirrerekin batera jokatuko du, Bakaikoa-Morgaetxebarria bikotearen aurka. Debutak ilusio handia sortu du Oiartzunen.
Pelota Pro Ligaren proposamenaren gakoak
Hemendik aurrera, txapelketak taldeka antolatuko dituztela aurreratu du Pelota Pro Ligak, ohar bidez. Gakoak, bideo honetan.
Aspe, 48 txapel 28 urtean
Fernando Vidartek, Aspe enpresako administratzaile bakar oihak, akzio gehienak saldu dizkio Bainet enpresari. Gauzak horrela, Aspe Baineten esku geratu da. Aspe enpresaren lorpenak aztertu ditugu, 1998an sortu zenetik.
Pelota Pro Liga “taldekako lehiaketa sistema berri batean” ari da lanean
Aurreko EPEL izenekoak, ohar bidez, azaldu du nahi duela “pilotaren esparru geografikoa zabaldu, eta beste lurralde batzuetan bere presentzia hedatu, eta, halaber, gaur egun pilotaren presentzia ahuldu den horietan, jarduera indartu”.
Bainetek ASPEren kontrola hartu du, Fernando Vidarteren akzioetako gehienak eskuratuta
Eibarreko enpresako administratzaile bakar ohiak agur esan du, astelehenean, prentsaurrekoan. Vidartek ziurtatu du ASPEk “berdin” jarraituko duela, eta “Baikoren aurka lehiatuko” dela; halaber, onartu du ez duela pilotariekin hitz egin.
Fernando Vidarte: "ASPEk bere horretan jarraituko du"
Fernando Vidartek ASPE uzteko erabakia azaldu du prentsaurrekoan. Arrazoiak azaltzeaz gain, enpresaren etorkizuna nola ikusten duen ere azaldu du.
Elordik eta Zabaletak 22-19 garaitu dituzte Etxeberria eta Rezusta, azken unean partida iraulita
Binakako Txapelketako 10. jardunaldian, Elordi eta Zabaleta 4-15 galtzen hasi dira, baina partida irauli eta 22-19 irabazi diete Etxeberriaei eta Rezustari. Gorriak bigarren postuan daude sailkapenean, 6 punturekin; urdinek, berriz, azken postuan jarraituko dute, 2 punturekin.