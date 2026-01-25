Karlos Arguiñano: "Queremos poner las cosas en su sitio, de buena manera; no se va quedar nadie en la calle"
El fundador de Bainet ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a pelotaris y pelotazales tras la toma de control de Aspe por parte de Baiko, la empresa de pelota surgida de Bainet.
Te puede interesar
Larrazabal y Mariezkurrena logran un valioso punto venciendo a Etxeberria y Rezusta (16-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han sumado su sexta victoria en la jornada 11 del Campeonato por Parejas al derrotar a Etxeberria y Rezusta por 16-22, mientras que estos últimos tendrán muy difícil avanzar en la competición.
Peña sustituirá a Laso el domingo en Pamplona
Laso, con molestias musculares en la pierna, será sustituido este domingo por Peña II en el Navarra Arena, en la 11ª jornada del Campeonato de Parejas.
El oiartzuarra Unax Landa debuta el domingo en el Madalensoro, con Baiko: “Es un sueño, muy contento con que sea en el pueblo”
El zaguero, de 20 años, jugará con Agirre, ante la pareja formada por Bakaikoa y Morgaetxebarria. Su debut ha llenado de ilusión a la afición de su localidad natal.
Claves de la propuesta de Pelota Pro Liga
A partir de ahora, la Pelota Pro Liga ha adelantado en un comunicado que organizará los campeonatos por equipos, además de otras novedades.
Aspe, 48 txapelas en 28 años
Fernando Vidarte, administrador único de Aspe, ha vendido la mayoría de sus acciones a Bainet. Por lo tanto, Aspe ha quedado en manos de Bainet. Hemos analizado los logros de la empresa Aspe, desde su creación en 1998.
Pelota Pro Liga adelanta que trabaja "en un formato de competición por equipos"
La anterior LEP.M, en un comunicado, traslada “su vocación de ampliar el marco geográfico de la pelota y expandir su presencia en nuevos territorios, así como potenciar su actividad en los que actualmente su presencia se haya debilitado”.
Bainet se hace con el control de ASPE, tras adquirir la mayoría de las acciones de Fernando Vidarte
El ya exadministrador único de la promotora eibarresa se ha despedido este lunes, en una rueda de prensa; Vidarte ha asegurado que ASPE “va a seguir igual, será una empresa que se va a enfrentar a Baiko”, y ha admitido que no ha hablado con los pelotaris.
Fernando Vidarte: "El espíritu de ASPE se mantiene"
Fernando Vidarte ha explicado en rueda de prensa su decisión de dejar ASPE. Además de contar los motivos, también ha expresado cómo ve el futuro de la empresa.
Elordi y Zabaleta remontan en el último momento y vencen a Etxeberria y Rezusta (22-19)
En la 10ª jornada del Campeonato de Parejas, Aitor Elordi y José Javier Zabaleta han comenzado perdiendo 4-15, pero han remontado el partido y han ganado 22-19 a Peio Etxeberria y Beñat Rezusta. Los rojos son segundos en la clasificación con seis puntos, mientras que los azules seguirán últimos con dos puntos.