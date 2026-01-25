Nueva situación de la pelota
Karlos Arguiñano: "Queremos poner las cosas en su sitio, de buena manera; no se va quedar nadie en la calle"

Karlos Arguiñano, fundador de Bainet
Euskaraz irakurri: Karlos Arguiñano: "Gauzak bere tokian jarri nahi ditugu, modu onean; ez da inor kalean geldituko"
El fundador de Bainet ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a pelotaris y pelotazales tras la toma de control de Aspe por parte de Baiko, la empresa de pelota surgida de Bainet. 

