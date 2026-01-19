Pelota Pro Liga adelanta que trabaja "en un formato de competición por equipos"

Pelota Pro Liga, la anterior LEP.M, ha adelantado que trabaja "en un formato de competición por equipos". En un comunicado que ha hecho público este lunes, ha trasladado “su vocación de ampliar el marco geográfico de la pelota y expandir su presencia en nuevos territorios, así como potenciar su actividad en los que actualmente su presencia se haya debilitado”.

En este contexto, Pelota Pro Liga, “tras los últimos cambios producidos en las empresas que lo conforman (el Grupo Bainet se ha desvinculado del Grupo Baiko transmitiendo sus participaciones y ha adquirido la mayoría de las participaciones de Aspe Pelota)”, señala que ha adoptado diversos acuerdos.

Así, Pelota Pro Liga “se reafirma en su firme apuesta por el futuro de la pelota profesional, preservando sus señas de identidad y apoyándose en su rica tradición”; asimismo, “muestra su compromiso social con la promoción de la pelota, y para ello ha creado una Fundación, que recibirá el apoyo económico de Pelota Pro Liga, para el apoyo a la formación de jóvenes pelotaris y a la actividad de clubes aficionados”. Esa fundación “también servirá para el fomento de nuestro deporte, mediante la puesta en marcha y el apoyo de distintas iniciativas sociales de interés para la pelota”.

A continuación, la anterior LEP.M enfatiza, en el comunicado, “su vocación de ampliar el marco geográfico de la pelota, y expandir su presencia en nuevos territorios, así como potenciar su actividad en los que actualmente su presencia se haya debilitado”.

Para concluir, “en el interés de mejorar el seguimiento del público aficionado”, Pelota Pro Liga detalla que “está trabajando en un nuevo marco competitivo que mejore el actual, basándose en un formato de competición por equipos, lo cual supondrá un mayor número de pelotaris profesionales”.