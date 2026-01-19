Bainet se hace con el control de ASPE, tras adquirir la mayoría de las acciones de Fernando Vidarte
El Grupo Bainet se ha hecho con el control de la empresa ASPE, tras adquirir la mayoría de las acciones de Fernando Vidarte, hasta ahora administrador único de la promotora eibarresa. Vidarte se ha despedido este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha asegurado que ASPE “va a seguir igual, será una empresa que se va a enfrentar a Baiko”, y ha admitido que no ha hablado con los pelotaris.
De esta forma, Fernando Vidarte ha comparecido ante los medios de comunicación para ofrecer los detalles de una noticia sobre la que EITB ya informó este domingo por la tarde: la adquisición por parte de Bainet de las acciones de Fernando Vidarte en ASPE. El empresario ha comenzado su alocución recordando cómo finaliza así “un viaje” que ha durado “unos 28 años”, y ha argumentado “la salud” y “falta de ilusión” para explicar su decisión de vender la mayoría de sus acciones; Vidarte ha aclarado que mantendrá “una pequeña vinculación simbólica” dentro de ASPE.
Esta decisión, que ha calificado como “dura, pero necesaria”, sitúa a Bainet al mando de ASPE. Fernando Vidarte, tal y como ha señalado, confía en que Bainet “cuidará y hará crecer el proyecto”.
A preguntas de los y las periodistas, Vidarte ha precisado que ASPE “sigue en Eibar”, y que la actividad de la empresa va a continuar como hasta ahora, “solo que el propietario es otro, Bainet”. En este sentido, ha enfatizado que ASPE “va a ser una empresa que se va a enfrentar a Baiko”, y que “el espíritu de ASPE se mantiene”.
En la misma línea, Vidarte ha reconocido que no puede concretar el peso que va a tener ASPE en la nueva empresa, y ha emplazado a que Bainet ofrezca más detalles en los próximos días. Cabe destacar que Jorge Vidarte, hijo del hasta ahora administrador único de ASPE, va a continuar, como gerente.
El empresario ha afirmado que ha mantenido conversaciones “con dos o tres grupos” para vender sus acciones, y ha señalado que, en su opinión, no va a haber “monopolios”. Además, ha detallado que no ha hablado con los pelotaris de ASPE, que, tal y como ha dicho, “se han enterado hace unos días”: “Se ha llevado con la máxima discreción, pensábamos que tenía que ser así”, ha dicho, si bien ha reconocido que cree que la plantilla de pelotaris podría sentirse molesta; Vidarte se ha mostrado dispuesto a hablar con ellos, en una cita aún sin fecha prevista.
“Todo va a seguir igual”, ha reiterado, “la pelota tiene que seguir igual”, ha dicho Fernando Vidarte.
