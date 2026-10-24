Campeonato del Mundo de Pelota
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La Euskal Selekzioa suma dos oros y tres platas en la penúltima jornada

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AMDEP4649. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 23/10/2026.- Erik Erkiaga de Euskadi devuelve una pelota ante Jean Olharan de Francia durante el Mundial de Pelota Vasca 2026 este viernes, Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
18:00 - 20:00
Aritz Erkiaga. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bi urre eta hiru zilar batu ditu Euskal Selekzioak azken-aurreko jardunaldian
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Erkiaga ha ganado 2-0 a Olharan en la final individual de cesta punta, mientras que Eñaut Lizeaga y Oier Elorz han vencido 2-0 a la selección española en pelota mano. En cambio, la Euskal Selekzioa ha perdido en pelota mano individual y cesta punta y paleta goma femenina.

Euskal Selekzioa Pelota a mano Aritz Erkiaga Pelota Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Cesta punta

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