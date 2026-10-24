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La Euskal Selekzioa suma dos oros y tres platas en la penúltima jornada
Erkiaga ha ganado 2-0 a Olharan en la final individual de cesta punta, mientras que Eñaut Lizeaga y Oier Elorz han vencido 2-0 a la selección española en pelota mano. En cambio, la Euskal Selekzioa ha perdido en pelota mano individual y cesta punta y paleta goma femenina.
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