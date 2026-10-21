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Jose Mari Mitxelena, Euskal Pilota Federazioaren presidentea, hunkituta: “Izugarrizko poza sentitzen dut”

Iragarkia
Jose Mari Mitxelena, adierazpenak
18:00 - 20:00
Hunkituta eta pozarren hitz egin du Jose Mari Mitxelenak, zesta-puntako finalen ostean.
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Azken eguneratzea

Jose Mari Mitxelena Euskal Pilota Federazioaren presidentea oso hunkituta agertu da, binakako zesta-punta finaletan urrezko eta zilarrezko dominak lortu ostean.

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