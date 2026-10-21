Entrevista
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jose Mari Mitxelena, presidente de la Federación de Pelota Vasca, emocionado: “Siento una alegría tremenda”

Publicidad
Jose Mari Mitxelena, adierazpenak
18:00 - 20:00

Jose Mari Mitxelena se ha mostrado emocionado y feliz, tras las finales de cesta punta.

Euskaraz irakurri: Jose Mari Mitxelena, Euskal Pilota Federazioko presidentea, hunkituta: “Izugarrizko poza sentitzen dut”
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El presidente de la Federación de Pelota Vasca, José Mari Mitxelena, se ha mostrado muy emocionado tras conseguir las medallas de oro y plata en las finales de cesta punta por parejas.

Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Pelota Euskal Selekzioa Cesta punta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X