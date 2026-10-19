Mundial de Pelota
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La Euskal Selekzioa juega ocho partidos y vence en cinco de ellos, logrando dos billetes para la final

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Mundial-Pelota-Argentina-Uruguay
18:00 - 20:00
Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Euskal Selekzioak finalerako bi txartel lortu ditu Argentina eta Uruguaiko Munduko Pilota Txapelketan
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Última actualización

En pelota mano individual, Gaizka Carregal se ha clasificado tras superar por 10-4 y 10-3 al mejicano Hernández. En parejas, Beñat Azketa y Oier Elorz han vencido a Francia por 10-0 y 10-2 y estarán en la final.

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