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Arranca el Mundial, con el estreno de la Euskal Selekzioa
Euskaraz irakurri: Abian da Munduko Txapelketa, Euskal Selekzioaren estreinakoa
Es la primera vez que la Euskal Pilota Selekzioa participa en un Mundial como selección oficial. Entre los pelotaris reina la ilusión.
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