Campeonato del Mundo de Pelota
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Arranca el Mundial, con el estreno de la Euskal Selekzioa

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Euskal Selekzioa Pilota Mundiala
18:00 - 20:00
Campeonato del Mundo de Pelota. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Abian da Munduko Txapelketa, Euskal Selekzioaren estreinakoa
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Última actualización

Es la primera vez que la Euskal Pilota Selekzioa participa en un Mundial como selección oficial. Entre los pelotaris reina la ilusión. 

Euskal Selekzioa Pala Pelota Campeonato del Mundo de Pelota Vasca

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