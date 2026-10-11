CAMPEONATO DEL MUNDO DE PELOTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La Euskal Selekzioa de Pelota viaja a Argentina para competir por primera vez oficialmente en el Mundial

Publicidad
Pilotako Euskal Selekzioa Loiun
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pilotako Euskal Selekzioa Argentinara abiatu da, Munduko Txapelketan ofizialki lehiatzeko

Última actualización

La Euskal Selekzioa de Pelota ha partido este domingo hacia Buenos Aires para participar en el 20º Campeonato del Mundo de Pelota. Se trata de una cita histórica para la selección vasca, ya que es la primera vez que competirá oficialmente en un mundial. La afición ha despedido a las y los pelotaris deseándoles lo mejor en un acto organizado por Gure Eusku y 7Baietz! en el aeropuerto de Loiu.    

Pelota a mano Cesta punta Remonte Pala Pelota

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X