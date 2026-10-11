La Euskal Selekzioa de Pelota viaja a Argentina para competir por primera vez oficialmente en el Mundial

La Euskal Selekzioa de Pelota ha partido este domingo hacia Buenos Aires para participar en el 20º Campeonato del Mundo de Pelota. Se trata de una cita histórica para la selección vasca, ya que es la primera vez que competirá oficialmente en un mundial. La afición ha despedido a las y los pelotaris deseándoles lo mejor en un acto organizado por Gure Eusku y 7Baietz! en el aeropuerto de Loiu.