La Federación de Pelota Vasca de Euskadi y la empresa AMPO han presentado este jueves el campeonato Euskal Herritik Mundura AMPO Txapelketa. La competición nace dentro del proceso de preparación de la Euskal Pilota Selekzioa de cara al Campeonato del Mundo que se disputará en Argentina en octubre de 2026.

Euskal Herritik Mundura AMPO Txapelketa tendrá dos objetivos principales. Por un lado, ofrecer a los seleccionadores una herramienta competitiva para observar y valorar a los pelotaris en un contexto real de competición; por otro lado, acercar la Euskal Pilota Selekzioa a la ciudadanía, llevando su presencia a diferentes municipios y dando visibilidad a distintas especialidades de la pelota vasca.

El campeonato incluirá siete especialidades: Paleta Cuero, Pala Corta, Mano Individual Masculina en frontón entero, Mano Parejas Masculina, Mano Individual Femenina en el cuatro y medio, Cesta Punta Individual Masculina en frontón de 36 metros y Cesta Punta Individual Femenina en frontón de 36 metros.

La competición comenzará este fin de semana, con un total de siete festivales, y finalizará el 7 de junio en Elburgo, con las finales de Cesta Punta. Previamente, el 6 de junio se disputarán en Sopela las finales de herramienta, y en la mañana del 7 de junio, en Zumarraga, las finales de las modalidades de mano. A lo largo de estas semanas, el campeonato recorrerá diferentes municipios de Euskal Herria: Sopela, Deba, Bakio, Ordizia, Barakaldo, Olaberria, Gatika, Beasain, Gernika, Ispaster, Zeanuri, Elorrio, Lemoa, Elburgo, Urretxu, Idiazabal, Galdakao, Abadiño, Segura, Arrasate, Basauri, Lazkao y Zumarraga.

Las modalidades de mano y cesta punta contarán con tres jornadas de liguilla, semifinales y final. En el caso de Pala Corta y Paleta Cuero, la competición se estructurará en una liguilla de cuatro jornadas y una final. En total, se prevé organizar alrededor de 30 festivales, reforzando el carácter itinerante del campeonato y su implantación territorial.