Igandean Basaurin jokatuko dituzten Euskal Pilota Egokitua Zirkuituko finalak aurkeztu dituzte
EITBk zuzenean emango ditu, ETB1en eta kirolakeitb.eus-en. Leire Esnalek eta Erika Gatonek Daniel Calviño eta Jurdan Arakistain izango dituzte aurkari, eta Sergio Rodriguez-Edorta de Anta eta Gaizka-Fernandez-Beñat Lizaso bikoteak nor baino nor gehiago arituko dira.
Jakak eta Iztuetak finalerdietarako azken txartela eskuratu dute, Zabala eta Martija 22-10 garaituta
Jakak eta Iztuetak 22-10 garaitu dituzte Zabala eta Martija Binakako Txapelketako play-offetan. Garaipen horri esker, finalerdietan izango dira, Laso-Albisu, Elordi-Zabaleta eta Altuna-Ezkurdia bikoteekin batera.
Jakak eta Iztuetak Larrazabal eta Landa garaitu dituzte (22-15), eta finalerdietako txartela izango dute jokoan igandean
Jakak eta Iztuetak 22-15 menderatu dituzte Larrazabal eta Landa Binakako Txapelketako play-offean. Garaipen horri esker, igandean Zabalaren eta Martijaren aurka neurtuko dituzte indarrak, eta bikote irabazleak finalerdietarako txartela eskuratuko du.
Altunak eta Ezkurdiak finalerdietarako txartela lortu dute, Zabala eta Martijari 22-12 irabazita
Joseba Ezkurdiak, atzelari lanetan, txapelketako bere partidarik onena egin du. Neurketaren bigarren erdian are eta nagusiago izan dira gipuzkoarra eta nafarra. Javi Zabalak eta Julen Martijak bigarren aukera bat izango dute sailkapena lortzeko.
Johan-Gorka eta Erkiaga-Lopez bikoteek garaipena lortu dute Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian, Laduche-Basque eta Goitia-Lekerika aurkari
Johan eta Gorka finalerdietan dira, eta Erkiagak eta Lopezek, Zulaikaren eta Ubillaren aurkako partidan joko bat eskuratuko balute, sailkatzea erdietsiko lukete. Sorozabal anaiek 15-7 eta 15-7 menderatu dituzte Laduche eta Basque, eta Erkiaga eta Lopez 15-13 eta 15-11 gailendu zaizkie Goitiari eta Lekerikari.
Beñat Zubizarretak debuta egingo du profesionaletan, larunbatean: “Eguna heltzeko irrikan nago”
Zubizarreta IV.ak Imaz izango du atzelari, Peio Etxeberria-Bikuña bikotearen aurka, Azkoitian. Beñat Zubizarretak Baikorekin egingo du debuta, eta Iraitz anaiak ere enpresa horretan jokatzen du.
Martxan da Biscayne Cup Grand Slama, Floridako Dania hirian
Biscayne Cuparen bigarren edizioa hasiko da gaur, Dania hirian. Bi partidekin hasiko da torneoa: Goitia-Lekerik vs Zulaika-Ubilla eta Laduche-Basque vs Urreisti-Ibarluzea.
Biscayne Cupen bigarren edizioa, sei bikote eta Ligako 2.000 puntu jokoan
Erkiaga-Lopez, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka eta Zulaika-Ubilla bikoteak lehiatuko dira Floridako (AEB) Grand Slamean, eta EITBk txapelketaren informazioa emango du bertatik bertara.
Laso eta Albisuren marka ikaragarria, 13 garaipen 14 jardunalditan
Unai Laso eta Jon Ander Albisu sekulako ligaxka eginda iritsiko dira Binakako Txapelketako finalerdietara. Atzo 22-20 irabazita, 13 garaipen lortu dituzte 14 jardunalditan. Azken bederatzi urteetako ligaxketako markarik onena.
Puntistak Miamira bidean dira, Byscaine Cup torneoan parte hartzeko
Eusko Label Winter Series bukatu berritan, puntistek beste erronka bat dute Atlantikoaren beste aldean. Asteartean hasi eta larunbatera bitarte sei bikote aurten Grand Slam kategoria izango duen Byscaine Cup torneoan arituko dira. Johan eta Basque Winter Serieseko garaileek Gorkarekin eta Laduchekin osatuko dituzte bikoteak.