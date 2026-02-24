Pilota egokitua
Igandean Basaurin jokatuko dituzten Euskal Pilota Egokitua Zirkuituko finalak aurkeztu dituzte

Pilota egokitua argazkia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

EITBk zuzenean emango ditu, ETB1en eta kirolakeitb.eus-en. Leire Esnalek eta Erika Gatonek Daniel Calviño eta Jurdan Arakistain izango dituzte aurkari, eta Sergio Rodriguez-Edorta de Anta eta Gaizka-Fernandez-Beñat Lizaso bikoteak nor baino nor gehiago arituko dira.

Pilota

