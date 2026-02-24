Presentadas las finales del Euskal Pilota Egokitua Zirkuitua que se disputarán en Basauri este domingo
EITB las va a emitir en directo, en ETB1 y en kirolakeitb.eus. Leire Esnal y Erika Gatón se enfrentarán a Daniel Calviño y a Jurdan Arakistain, y Sergio Rodríguez y Edorta de Anta jugarán ante Gaizka Fernández y Beñat Lizaso.
Jaka e Iztueta logran el último billete para semifinales tras vencer 22-10 a Zabala y Martija
Jaka e Iztueta han derrotado 22-10 a Zabala y Martija en los play-off del Campeonato de Parejas, una victoria que les permite estar en semifinales junto a Laso-Albisu, Elordi-Zabaleta y Altuna-Ezkurdia.
Jaka e Iztueta vencen a Larrazabal y Landa (22-15), y se la jugarán el domingo ante Zabala y Martija
Jaka e Iztueta han derrotado 22-15 a Larrazabal y Landa en los play-off del Campeonato de Parejas. Una victoria que les permite a los colorados medirse este domingo a Zabala y Martija; los ganadores serán semifinalistas.
Altuna y Ezkurdia logran el pase a semifinales a la primera tras ganar 22-12 a Zabala y Martija
Joseba Ezkurdia, como zaguero, ha realizado su mejor partido del campeonato. En la segunda mitad del encuentro el guipuzcoano y el navarro han sido aún más superiores. Javi Zabala y Julen Martija tendrán una segunda oportunidad para colarse en semifinales.
Johan-Gorka y Erkiaga-López ganan en la segunda jornada de la Biscayne Cup, ante Laduche-Basque y Goitia-Lekerika
Johan y Gorka ya están en semifinales, y Erkiaga y López lograrían clasificarse si se anotan un set en su partido contra Zulaika-Ubilla. Los hermanos Sorozabal han ganado por 15-7 y 15-7 a Laduche y Basque, y Erkiaga y López han superado por 15-13 y 15-11 a Goitia y Lekerika.
Beñat Zubizarreta debuta el sábado como profesional: “Tengo muchas ganas de que llegue el día”
Zubizarreta IV jugará con Imaz como zaguero, ante Peio Etxeberria y Bikuña, en Azkoitia. Beñat Zubizarreta va a debutar con Baiko, que es la misma a la que pertenece su hermano Iraitz.
Arranca la segunda edición de la Biscayne Cup
Arranca la segunda edición de la Biscayne Cup, en la ciudad de Dania. El torneo comenzará con dos partidos: Goitia-Lekerika vs. Zulaika-Ubilla y Laduche-Basque vs. Urreisti-Ibarluzea.
Segunda edición de la Biscayne Cup, seis parejas y 2000 puntos de la Liga en juego
Las parejas Erkiaga-López, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka y Zulaika-Ubilla competirán en el Grand Slam de Florida (EE. UU.), y EITB ofrecerá cumplida información del torneo desde allí.
Impresionante marca de Laso y Albisu, 13 victorias en 14 jornadas
Unai Laso y Jon Ander Albisu llegarán a las semifinales del Campeonato de Parejas tras una gran liguilla. Tras ganar 22-20 ayer, han logrado 13 victorias en 14 jornadas. La mejor marca de la liguilla de los últimos nueve años.
Puntistas, rumbo a Miami para participar en la Byscaine Cup
Recién finalizado el Eusko Label Winter Series, los puntistas tienen otro reto al otro lado del Atlántico. Desde el martes y hasta el sábado seis parejas competirán en la Byscaine Cup que este año tendrá categoría Grand Slam. Los vencedores del Winter Series, Johan y Basque, formarán pareja con Gorka y Laduche, respectivamente.