Presentadas las finales del Euskal Pilota Egokitua Zirkuitua que se disputarán en Basauri este domingo

Johan y Gorka ya están en semifinales, y Erkiaga y López lograrían clasificarse si se anotan un set en su partido contra Zulaika-Ubilla. Los hermanos Sorozabal han ganado por 15-7 y 15-7 a Laduche y Basque, y Erkiaga y López han superado por 15-13 y 15-11 a Goitia y Lekerika.