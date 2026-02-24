Pelota adaptada
Presentadas las finales del Euskal Pilota Egokitua Zirkuitua que se disputarán en Basauri este domingo

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Igandean Basaurin jokatuko dituzten Euskal Pilota Egokitua Zirkuituko finalak aurkeztu dituzte
EITB

Última actualización

EITB las va a emitir en directo, en ETB1 y en kirolakeitb.eus. Leire Esnal y Erika Gatón se enfrentarán a Daniel Calviño y a Jurdan Arakistain, y Sergio Rodríguez y Edorta de Anta jugarán ante Gaizka Fernández y Beñat Lizaso. 

Pelota

