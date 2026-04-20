Jon Rahm gana el LIV Golf Mexico City, y se sitúa vigésimo en la clasificación mundial

Jon Rahm ha ganado el LIV Golf Mexico City de 2026, este domingo. El golfista vasco, que se ha situado vigésimo en la clasificación mundial, ha obtenido así su segunda victoria en la temporada de 2026, después de la conseguida en marzo en Hong-Kong; Rahm ha terminado el campeonato de México con 21 bajo par, seis golpes menos que el segundo clasificado.

Rahm se puso en cabeza del LIV Golf Mexico City tras la segunda ronda, el viernes, y aguantó bien en la tercera, para afrontar el domingo, la última jornada, con dos golpes de renta. En el día definitivo, ha sentenciado con una sensacional actuación, en la que ha firmado 64 golpes, siete por debajo del par, para un total de -21.

"Me cuesta creerlo. Si me hubieran dicho el jueves por la tarde que ganaría por seis golpes esta semana, no lo habría creído", ha señalado Rahm, que, en lo que va de temporada, ha firmado dos victorias, tres segundos puestos y una quinta posición, en los primeros seis torneos de esta campaña.