¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Gaztedi A se queda a un paso de lograr el bronce en el 500 femenino del Mundial de Sokatira
Un total de seis equipos vascos han participado en el 5001 femenino del Mundial de Sokatira que se disputa estos días en Mossel Bay, Sudáfrica. Gaztedi A ha estado a punto de llevarse el bronce, pero se han quedado fuera en semifinales.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
La representación vasca finaliza la primera jornada matinal del Mundial de Sokatira sin medalla
EN DIRECTO
Hace min.
Goiherri y Gaztedi se imponen en el Campeonato de Euskal Herria de sokatira
EN DIRECTO
Hace min.
Satisfacción en la representación vasca por el buen papel realizado en el Campeonato del Mundo de Sokatira de Taiwán
EN DIRECTO
Hace min.
Tres medallas de la Euskal Selekzioa en el Mundial de Taiwán
EN DIRECTO
Hace min.
Ibarra, medalla de bronce en el Mundial de Taiwán en la modalidad de 540 femenino
EN DIRECTO
Hace min.
Abadiño, medalla de bronce en el Mundial Indoor de Taiwán en la modalidad de 600 kilos masculina
Cargar más