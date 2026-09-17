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Gaztedi A se queda a un paso de lograr el bronce en el 500 femenino del Mundial de Sokatira

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Munduko Sokatira Txapelketa
18:00 - 20:00
La primera jornada del Mundial de Sokatira ha acabado sin medallas para los equipos vascos. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Gaztedi A Munduko Sokatira Txapelketako emakumezkoen 500.ean brontzea lortzetik pauso bakarrera geratu da
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Última actualización

Un total de seis equipos vascos han participado en el 5001 femenino del Mundial de Sokatira que se disputa estos días en Mossel Bay, Sudáfrica. Gaztedi A ha estado a punto de llevarse el bronce, pero se han quedado fuera en semifinales.

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