Mundial en Sudáfrica
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Primeras dos medallas para los tiradores vascos en Mossel Bay

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Mundial-Sokatira-Sudafrica-medallas-Goiherri-Gaztedi
18:00 - 20:00
Gaztedi A, plata, y Goiherri A, bronce, en la categoría de 560 kg masculina. Imagen: EITB
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Última actualización

 Gaztedi A ha sido plata y Goiherri A bronce en la categoría 560 kg masculina. Ambos clubes vascos se han cruzado en semifinales, y ha sido Gaztedi el que se ha clasificado para la final, pero no ha podido revalidar el título por tercera edición consecutiva. Los de Laukiz han caído en la final por dos tiradas contra los alemanes del Simonswald.

Sokatira Herri-kirolak

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