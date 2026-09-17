Gaztedi A ha sido plata y Goiherri A bronce en la categoría 560 kg masculina. Ambos clubes vascos se han cruzado en semifinales, y ha sido Gaztedi el que se ha clasificado para la final, pero no ha podido revalidar el título por tercera edición consecutiva. Los de Laukiz han caído en la final por dos tiradas contra los alemanes del Simonswald.