Ainitze Zumeta: “En vez de parar para recuperarme, seguí compitiendo y ahora no puedo levantar ni una piedra”
Ainitze Zumeta anunció en sus redes sociales que dejaría de levantar piedra. Se lesionó en 2024 y desde entonces ha estado compitiendo con molestias en la espalda, hasta que el cuerpo le ha dicho que pare. Ahora, su principal objetivo es recuperarse bien.
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Ainitze Zumeta dejará el levantamiento de piedra
Ainitze Zumeta dejará el levantamiento de piedra, al menos temporalmente, debido a problemas de espalda. La zarauztarra comenzó su andadura en 2022 y desde entonces ha conseguido un palmarés prometedor, como la txapela de Euskal Herria de 2024 y tres victorias en Uliako Harria, récord incluido.
Mikel Lopetegi “Urra" y Maddi Gesalaga son los vencedores de las piedras de Igeldo y Ulia
En la Plaza de la Trinidad de San Sebastián, hemos tenido una cita anual importante de harrijasotzailes: los campeonatos de Ulia e Igeldo harria. En categoría masculina, Mikel Lopetegi "Urra" ha revalidado su victoria del año pasado. Ha dado 18 alzadas a la piedra de Igeldo. En categoría femenina, la vencedora del año pasado, Ainitze Zumeta, no ha participado. Maddi Gesalaga es la nueva campeona, recibiendo 22 veces la piedra de Ulia.
Albizuri se impuso con holgura en la final masculina “Harri Herri”
El equipo Albizuri se impuso en la final masculina de "Harri Herri" tras derrotar a los harrijasotzailes de Etxauri. No en vano, el grupo formado por Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Xabier Aranburu Guzta realizó 28 alzadas a la piedra irregular.
Sensaciones de los campeones de Albizuri durante la final
El equipo Albizuri se ha impuesto en la cuarta edición de Harri Herri tras derrotar en la final masculina a Etxauri. En la última prueba por equipos, Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Xabier Aranburu Guzta han realizado 28 alzadas a la piedra irregular.
Albizuri se cala la txapela tras hacer 28 alzadas a la piedra irregular y derrotar a Etxauri en la final
Los campeones han dispuesto de casi un minuto más para realizar la última y decisiva prueba, y no han perdonado. Previamente, han dominado casi todas las pruebas individuales, salvo una, ya que Etxauri sólo se ha impuesto con el cilindro de 125 kilos.
Ulia se proclama campeón de “Harri Herri" femenino
El equipo Ulia ha ganado la cuarta edición de Harri Herri tras superar en la final femenina Mollarri.
Sensaciones de las campeonas de Ulia y su alegría final
Bajo la batuta de la capitana Udane Ostolaza, el conjunto formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha realizado 47 alzadas a la piedra irregular en la última y decisiva prueba del programa.
Ulia se lleva la txapela tras vencer en la final a Mollarri y realizar 47 alzadas a la piedra irregular
Bajo la batuta de la capitana Udane Ostolaza, el equipo formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha ganado una apretada y emocionante final.
Etxauri supera a Igeldo en la segunda semifinal y logra la mejor marca con la piedra irregular
Los levantadores de Joseba Ostolaza, Jon Marijuan, Gari Garmendia, Beñat Telleria e Imanol Royo Lartain, han dado 20 alzadas a la piedra irregular en 4:37 minutos. Por su parte, el cuarteto capitaneado por Joxe Ramón Iruretagoiena Izeta II ha levantado el pedrusco 15 veces en 04:03 minutos.