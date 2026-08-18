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Ainitze Zumeta: “En vez de parar para recuperarme, seguí compitiendo y ahora no puedo levantar ni una piedra”

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Ainitze Zumeta.
Euskaraz irakurri: Ainitze Zumeta: “Gelditu beharrean jarraitu egin nuen eta harria jaso ezinda geratu naiz”
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KIROLAK EITB

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Ainitze Zumeta anunció en sus redes sociales que dejaría de levantar piedra. Se lesionó en 2024 y desde entonces ha estado compitiendo con molestias en la espalda, hasta que el cuerpo le ha dicho que pare. Ahora, su principal objetivo es recuperarse bien.

Ainitze Zumeta dejará el levantamiento de piedra
Harri-jasotzea Herri-kirolak Ainitze Zumeta

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