LEVANTAMIENTO DE PIEDRA
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Ainitze Zumeta dejará el levantamiento de piedra

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Ainitze Zumeta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ainitze Zumetak harri-jasotzea utziko du
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ainitze Zumeta dejará el levantamiento de piedra, al menos temporalmente, debido a problemas de espalda. La zarauztarra comenzó su andadura en 2022 y desde entonces ha conseguido un palmarés prometedor, como la txapela de Euskal Herria de 2024 y tres victorias en Uliako Harria, récord incluido.

Harri-jasotzea Ainitze Zumeta

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