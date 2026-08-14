Ainitze Zumeta dejará el levantamiento de piedra

En la Plaza de la Trinidad de San Sebastián, hemos tenido una cita anual importante de harrijasotzailes: los campeonatos de Ulia e Igeldo harria. En categoría masculina, Mikel Lopetegi "Urra" ha revalidado su victoria del año pasado. Ha dado 18 alzadas a la piedra de Igeldo. En categoría femenina, la vencedora del año pasado, Ainitze Zumeta, no ha participado. Maddi Gesalaga es la nueva campeona, recibiendo 22 veces la piedra de Ulia.