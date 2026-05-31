Upsala mendi taldearen proiektu inklusiboa
Urritasunen bat duten pertsonek mendiaz goza dezaten da Upsala mendi taldearen helburu nagusia. Julian Iborra arduradunak eman ditu proiektuaren xehetasunak, "Helmuga" saioko erreportaje honetan.
Marko Usabiaga OCR korrikalaria, oztopoak gainditzen maisu
Marko Usabiaga 23 urteko OCR korrikalari donostiarra elkarrizketatu dute "Helmuga" saioan. Bere eguneroko lanaz gain, etorkizunera begira dituen helburuez ere hitz egin du.
Helmuga: “Xakea, bizitzari aurre egiteko modua”
Xakeari buruzko erreportajea eskaini dute ETB1eko "Helmuga" saioan.
Igande honetan, Marko Usabiaga OCR korrikalari donostiarra elkarrizketatuko dute "Helmuga" saioan. Etorkizunari begira dituen helburuez hitz egingo du, besteak beste.
Kerman Perez de Heredia txinga-eroalea: Katea moztu ez dadin
Arraia-Maeztura egin dute txangoa aste honetako "Helmuga" saioan. Han, Kerman Perez de Heredia txinga-eroalearekin solasean aritu dira, baita beste herri kirolari gazte batzuekin ere. Erreportaje osoa ikusgai dago bideo honetan.
Herri kirolak izango dituzte hizpide igande honetan, ETB1eko Helmuga saioan, Kerman Perez de Heredia txinga-eroalearen eskutik. Horrez gain, Maite de Felipe trontzalaria eta Oier Gonzalez Galdeano lasto-jasotzailea ere elkarrizketatuko dituzte.
Julen Mujika eta Piotr Mielczarski, uztarri berean
Julen Mujika eta Piotr Mielczarski Bidasoa Irungo jokalariekin hitz egin dute "Helmuga" saioan. Ikusi erreportaje osoa bideoa honetan.
Pasaboloaren tradizioa, Sopuertako Garape taldean
Pasaboloaren inguruko xehetasunak gertutik ezagutzeko asmoz, Sopuertako Garape taldeko kideak elkarrizketatu dituzte "Helmuga" saioan. Ikusi erreportajea, osorik, hemen.
Pasaboloa oso jarduera ezaguna da Bizkaian. Hori dela eta, Sopuertako Garape taldeari bisita egingo diote igandeko "Helmuga" saioan. 11:0etan hasiko da aste honetako atala.
Oier Escudero, mendian korrika egitea pasio
Oier Escudero mendi-korrikalaria elkarrizketatu dute ETB1eko "Helmuga" saioan. Futbola utzi eta korrika egiten nola hasi zen kontatu du. Ikusi elkarrizketa, osorik, bideo honetan.