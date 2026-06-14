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El constructor naval Juan Luis Amilibia, en “Helmuga”

Amilibia, Helmuga osoan
18:00 - 20:00
Juan Luis Amilibia, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Juan Luis Amilibia ontzigilea, ur-azaleko jauna
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KIROLAK EITB

Última actualización

Esta semana, el programa "Helmuga" ha estado protagonizado por el constructor de barcos Juan Luis Amilibia, que ha hablado sobre la construcción naval, el remo y la pesca, entre otros temas.

"Helmuga" Más deportes Remo

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